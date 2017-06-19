АМПУ в первом полугодии 2017 года провела эксплуатационное дноуглубление в четырех портах и на трех подходных каналах

8 августа 2017 г.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) в первом полугодии 2017 года провела работы по эксплуатационному дноуглублению в четырех портах: Николаев, Одесса, Черноморск, Ольвия, а также на Днестровско-лиманском подходном канале, Бугско-Днепровско-лиманском канале (БДЛК) и морском подходном канале ГСХ «Дунай-Черное море».

Так, эксплуатационное дноуглубление выполнялось как сторонними организациями по действующим договорам, так и силами собственного дноуглубительного флота. Сторонними организациями выполнено эксплуатационное дноуглубление в суммарном объеме 0,33 млн куб. м. на Днестровско-лиманском подходном канале (договор завершен) и в акватории Николаевского морского порта (предоставление услуг по договору продолжается). Силами собственного дноуглубительного флота эксплуатационное дноуглубление выполнялось в акваториях морских портов Одесса, Черноморск (дноуглубление в портах завершено), Ольвия, а также на Днестровско-лиманском подходном канале, Бугско-Днепровско-лиманском канале (БДЛК) и морском подходном канале ГСХ «Дунай-Черное море» (дноуглубление на объектах продолжается и во втором полугодии). При этом, суммарный объем дноуглубления составил порядка 0,47 млн куб. м.

«Объем дноуглубления на всех этих объектах АМПУ составил около 0,8 млн куб. м. Для расширения наших возможностей по выполнению дноуглубления собственными силами в ближайшие пять лет мы приобретем новые современные земснаряды согласно стратегии обновления флота АМПУ», - заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

На первое полугодие года всегда приходятся длительные периоды нерестовых запретов (весна-лето), в течение которых без специальных согласований с органами Госрыбохраны дноуглубление запрещено проводить, и периоды ледовых кампаний (зима), в течение которых дноуглубление не проводится вовсе.

Напомним, что согласно ранее представленной АМПУ информации про эксплуатационное дноуглубление, в 2017 году запланирована очистка акваторий Ренийского (тендер объявлен в системе Prozorro), Херсонского и Одесского портов (тендер будет обьявлен на текущей неделе в системе Prozorro), Мариупольского, Бердянского морских портов, а также подходного канала (13-е колено БДЛК) к Николаевскому морскому порту и техническое обслуживание путем дноуглубления Бугско-Днепровско-лиманского и Херсонского морского каналов.

Согласно закону Украины «Про морские порты Украины» на АМПУ возложена функция по обеспечению безопасности движения судов в акваториях портов. С этой целью АМПУ проводит регулярное эксплуатационное дноуглубление, которое необходимо для поддержания паспортных глубин, то есть изначально запроектированных технических характеристик акваторий портов и каналов.