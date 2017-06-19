АМПУ: за семь месяцев 2017 года грузопереработка в портах составила 76,2 млн тонн

9 августа 2017 г.

В январе-июле 2017 года грузопереработка в морских портах Украины составила 76,2 млн тонн, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

"Анализируя результаты работы портов за семь месяцев текущего года, можем говорить уже о сформировавшихся тенденциях. Общая динамика положительная, рассчитываем, что по итогам года также выйдем в плюс. Традиционно большую часть в грузообороте занимает продукция агрокомплекса, ГМК, продовольственные товары», - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Перевалка экспортных грузов в морских портах Украины составила 58,1 млн тонн (на 3,6% больше по сравнению с аналогичными показателями 2016 года), импортных - 10,9 млн тонн (рост на 18,8% от данных 2016 года).

В разрезе экспорта рост сохраняют зерновые – 22,3 млн тонн (+17%) и растительные масла – 3,3 млн тонн (+32%), а также строительные материалы – 2,6 млн тонн (+50%). Показатели перевалки продукции ГМК снижены, рудных грузов перевалено – 13,3 млн тонн (-8,2%), металла и металлопродукции – 7,9 млн тонн (-9%).

Перевалка импортного угля составила 2,9 млн тонн (+41,3%). Значительный прирост этого показателя связан с обеспечением энергетической независимости государства. Динамика будет сохранятся, поскольку ожидается еще несколько судозаходов с крупными партиями энергетического угля.

Перевалка транзитных грузов составила 6,5 млн тонн, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Основным грузом за счет которого произошел рост является транзитный уголь – 2,4 млн тонн (+112,3%) и транзитный металл - 0,2 млн тонн (+2,5%).

Перевалка каботажа составила 0,7 млн тонн, что на 66,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Снижение показателя вызвано переориентацией доставки рудных грузов на железную дорогу в связи с частичным восстановлением работы участка «Камыш-Зоря – Волноваха».

Наибольшие объемы переработки грузов показали порты «Южный» — 25,3 млн тонн (+6,4% к показателям за аналогичный период прошлого года), Одесса – 13,8 млн тонн (+1,1%), Николаев — 13,1 млн тонн (+5,9%). Наибольший прирост зафиксирован в СМП «Ольвия», он составил 32% с общим объемом в почти 4 млн тонн.

Объемы переработки увеличились практически по всем видам грузов. Перевалка наливных грузов выросла на 7,6%, составив 6,5 млн тонн. Общий объем перевалки сухих грузов составил 54,9 млн тонн, что на 6,6% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Перевалка контейнеров составила 346,5 тыс. ТЕU, что на 4,7% больше показателей предыдущего года. Экспортных контейнеров перевалено 152,3 тыс. ТЕU (+2,5%), импортных — 173,2 тыс. ТЕU (+ 4,8%), транзитных — 19,9 тыс. ТЕU (+ 26,9%), в каботаже — 1 тыс. ТЕU (-24,2%).

За отчетный период морские порты Украины обработали 6 663 судна, что на 622 единиц или 8,5% меньше по сравнению с аналогичнымпериодом 2016 года.