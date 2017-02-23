АМПУ заручилась поддержкой Федерального правительства Германии в завершении проекта строительства Контейнерного терминала на Карантинном молу

1 марта 2017 г.

Статс-секретарь Федерального Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнер Бомба посетил строительную площадку компании «Контейнерный терминал «Одесса» (Hamburg Port Consulting) на Карантинном молу Одесского морского порта. В рамках визита господин Бомба обсудил ход строительства объекта с руководителем Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвисом Вецкагансом.

Федеральное Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии рассматривает возможность предоставления гарантий Федерального правительства на выделение кредитных средств банка KfW (немецкий государственный банк) для финансирования данных работ.

«Несмотря на существующие задержки по срокам строительства объекта, проект контейнерного терминала является приоритетом для АМПУ. Эта инициатива внесена в финансовый план, и после утверждения деталей проекта мы незамедлительно приступим к продолжению работ по возведению волнолома. Администрация морских портов Украины делает всё возможное для решения задачи, и мы ценим инвестиции группы Hamburg Port Consulting как флагманского инвестора в Одесском порту», - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

«Мы серьезно рассматриваем инвестиции в данный проект. И мы как Федеральное правительство готовы оказывать содействие в привлечении кредита KfW и в проведении технической экспертизы проектных решений. Да, сложности были, но мы рады конструктиву, который наметился в диалоге с украинской стороной. Уверен: все получится», - сказал в ходе встречи господин Бомба.

Ожидаемый объем капитальных вложений для завершения строительства волнолома, а также осуществления работ по углублению акватории порта в районе нового терминала на данный момент составляет около 1,2 млрд грн, что эквивалентно 40 млн Евро.

«Действительно, определенное недоверие, связанное с задержками строительства на Карантинном молу, есть. Четкие сроки реализации и завершения проекта будут известны после подписания предварительного соглашения с KfW. Но при этом я хочу уверить: мы выполним все свои обязательства. И это будет сигналом, что иностранным инвесторам комфортно работать в Одесском порту», - резюмировал господин Вецкаганс.