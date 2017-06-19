АМПУ завершила первое полугодие 2017 года с чистой прибылью в 1,83 млрд грн

8 августа 2017 г.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) подвела финансовые итоги работы предприятия в первом полугодии 2017 года. Чистая прибыль ГП «АМПУ» составила 1,83 млрд грн, доход – 4,16 млрд грн.

Предприятие уплатило в пользу государства 2,5 млрд грн, что составляет 60% полученного дохода за указанный период.

Сумма уплаченного налога на прибыль государственных предприятий составила 354,5 млн грн, а дивидендов – 1,5 млрд грн.

«Финансовая политика АМПУ, которую я «исповедую» - абсолютно все средства, аккумулированные госпредприятием, должны идти на развитие отрасли. Доходность АМПУ остается на уровне предыдущего года, но мы в разы увеличиваем инвестиции в проекты развития - дноуглубление, реконструкцию и строительство портовой инфраструктуры, обновление флота и тому подобное. Оплачивая портовые сборы, компании отрасли увидят, как эти деньги «работают» и воплощаются в современных проектах. При этом мы оптимизируем наши расходы, идем по пути передачи непрофильных активов, в частности социальных объектов, и занимаемся только профильной деятельностью, то есть развитием портовой отрасли. Уверен, что финансовые результаты уже следующего года будут еще более показательными», - подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Напомним, что 12 июля Кабинет министров Украины утвердил финансовый план АМПУ на 2017 год, который предусматривает осуществление капитальных инвестиций в размере 3,9 млрд грн. Этот показатель в шесть раз превышает бюджет финансирования инфраструктурных проектов в 2016 году, когда было потрачено 650,1 млн грн.

Кроме того, в конце июня текущего года Минфин поддержал инициативу АМПУ по снижению части отчислений чистой прибыли предприятия в госбюджет. В проекте Основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 гг. учтено снижение базового норматива оплаты чистой прибыли в госбюджет с 75% до 50%. Это касается госпредприятий и вступает в силу с 2018 года.