Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
АО «ГЛОНАСС» начинает формировать региональную сеть партнеров по предоставлению Автоматизированной системы мониторинга объектов (АСМО) конечным региональным заказчикам.
На мощностях инфраструктуры Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» реализован функционал, позволяющий оказывать услуги мониторинга объектов контроля. Функционал системы мониторинга АО «ГЛОНАСС» позволяет осуществлять контроль перемещения транспортных средств с возможностью подсчета пробега как по траектории, так и с использованием встроенного в аппаратуру спутниковой навигации одометра; фиксировать нарушения скоростных режимов; учитывать расход топлива «по факту» с фиксацией заправок и сливов; контролировать работу навесного оборудования и расход топлива на его работу; формировать и осуществлять контроль работы транспортных средств на маршрутах различной конфигурации, в том числе с возможным учетом заданных расписаний; получать уведомления о нарушениях и отклонениях по SMS и электронной почте; соблюдать режимы перевозки грузов; настраивать автоматическое формирование и отправку отчетов по электронной почте; формировать маршруты движения с использованием графа дорог.
Система мониторинга АО «ГЛОНАСС» реализована по принципу облачных технологий, что позволяет оптимизировать затраты государственных органов и коммерческих компаний на содержание штата квалифицированных специалистов и поддержку специализированного программного обеспечения при внедрении навигационных технологий на транспорте. Использование инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости (99,97% доступности системы) и постоянное резервирование данных. Балансировщик нагрузки и резервирование каналов позволяют распределять нагрузку между серверными мощностями, что гарантирует прием и обработку навигационных данных до 2-х миллионов единиц оборудования.