С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
АО «ГЛОНАСС» и компания NAVITEL® (АО «ЦНТ») подписали соглашение о создании автоматизированной системы мониторинга объектов на базе государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Результатом сотрудничества станет самый крупномасштабный российский IT-проект в области мониторинга транспорта.
АО «ГЛОНАСС» ставит перед собой цель по созданию в России инновационной транспортной среды. Единая экосистема повысит безопасность дорожного движения, ускорит время реагирования экстренных служб и предоставит автомобилистам множество современных сервисов. Для успешной реализации этих задач АО «ГЛОНАСС» необходима эффективная автоматизированная система мониторинга транспорта.
«В ближайшие годы планируется оборудовать системой «ЭРА-ГЛОНАСС» более 1 миллиона транспортных средств, – говорит Директор проекта – генеральный конструктор ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» – Михаил Кораблев. – Телематическая платформа, которая будет обрабатывать данные по такому количеству объектов, должна справляться с высокой нагрузкой, не теряя в производительности. Чтобы выбрать систему мониторинга, способную выполнить поставленную задачу, был организован и проведен специальный конкурс, в рамках которого мы протестировали несколько платформ, – рассказывает Михаил Кораблев. – Одним из этапов открытого конкурса было предусмотрено нагрузочное тестирование предлагаемых к реализации технических решений. Система участника должна успешно выполнять поставленные задачи на ограниченных аппаратных ресурсах при нагрузке в эквиваленте 500 000 подключённых объектов контроля».
Победу в конкурсе на создание автоматизированной системы мониторинга объектов на базе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» одержала компания АО «ЦНТ». Навигационно-диспетчерская система, разработанная NAVITEL®, полностью соответствует высоким требованиям, предъявленными АО «ГЛОНАСС». Она отказоустойчива и способна работать с большим объемом данных. Эти характеристики особенно важны, поскольку количество подключаемых транспортных средств к системе с каждым годом будет только расти.
«Участие в столь масштабном государственном проекте – большая честь для нас, – отметил Президент группы компаний NAVITEL® Александр Казаков. – Данный проект дает возможность принять непосредственное участие в создании инновационной интеллектуальной среды, которая объединит автомобилистов, службы экстренного реагирования, государственные структуры и страховые компании. Благодаря информационным облачным технологиям транспортная инфраструктура в нашей стране выйдет на совершенно новый уровень».