АО «ГЛОНАСС» примет участие в 9-й Международной выставке НАВИТЕХ

31 марта 2017 г.

Акционерное общество «ГЛОНАСС», являющееся оператором государственной автоматизированной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», совместно с партнерами примет участие в Международной выставке «НАВИТЕХ».

На объединенном стенде АО «ГЛОНАСС» будут представлены:

∙ Российское автомобильное товарищество (РАТ), которое представит совместно с АО «ГЛОНАСС» полный комплекс услуг профессиональной технической и юридической помощи автомобилистам, теперь не только в чрезвычайных ситуациях, но и при любых сложностях на дороге – от проколотого колеса и севшего аккумулятора до эвакуации автомобиля. Для оснащения автомобилей, не имеющих штатной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», устройствами с функцией вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» РАТ развивает федеральную сеть авторизованных установочных центров;

∙ Компания «Цезарь Сателлит», которая совместно с АО «ГЛОНАСС» продемонстрирует новый сервис: через установленную в автомобиле кнопку экстренного вызова водитель сможет не только сообщить о происшествии, вызвать полицию и скорую помощь, но и получить ряд дополнительных услуг, таких как: выезд частных групп реагирования, юридическую, любую информационную и техническую помощь;

∙ Компания «ЕвроМобайл» (дистрибутор и интегратор М2М-решений в России и странах СНГ) совместно с компанией «Элеста» (российский производитель охранных систем) представляют комплекс ПАВР ЮПИТЕР (персональный аудиовидеорегистратор), сочетающий в себе функционал персонального трекера и видеорегистратора. Посредством ПАВР ЮПИТЕР осуществляется запись и передача в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» трека с привязанными к геозонам видео- и фотофайлами, которые фиксируют события, требующие контроля и особого внимания. Данный комплекс позволяет автоматизировать рабочие процессы сотрудников различных ведомств, таких как МВД, Росгвардия, лесные хозяйства, РЖД, банки, инкассаторы, социальные службы;

∙ АО ИПК «Страж» – научно-производственное предприятие, занимающееся разработкой и серийным изготовлением прецизионных запирающих систем, в том числе запорно-пломбировочных устройств, обеспечивающих надежную защиту грузов. АО ИПК «Страж» представит навигационную пломбу обеспечивающую работу с системой «ЭРА-ГЛОНАСС Транзит».