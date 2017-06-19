Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
АО «ГЛОНАСС» и компания-производитель устройств ООО «НПП «ИТЭЛМА» заключили договор о поставке 15 000 комплектов аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС». В соответствии с договором, ООО «НПП «ИТЭЛМА» обязуется поставить аппаратуру в полном объеме до 01.09.2017 г. Закупка оборудования осуществляется по результатам запроса предложений, итоги которого были подведены 09.08.2017.
По состоянию на сегодняшний день, 14.08.2017 г., с апреля на Дальний Восток отправлено 22 576 комплектов оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» для установки на ввозимые подержанные автомобили. До конца августа все очередники, чьи автомобили уже находятся на территории Российской Федерации, получат аппаратуру «ЭРА-ГЛОНАСС». К 05.09.2017 количество поставленного в ДФО оборудования за все время превысит 35 000 комплектов аппаратуры.