19 июня 2017 г.

Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.

Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.