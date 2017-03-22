Арендаторы логистических хабов оптимизируют затраты

11 апреля 2017 г.

Синергетический эффект, достигаемый за счет размещения склада в рамках логистического хаба, позволяет компаниям оптимизировать логистические процессы, рассказал Захар Вальков, исполнительный директор инвестиционно-девелоперской компании Radius Group в рамках складской конференции «Warehousing and Logistics».

Ежегодная конференция «Warehousing and Logistics», организатором которой выступает IM EVENTS при поддержке ИД «Импресс Медиа», состоялась 6 апреля в отеле Radisson Blu Belorusskaya Hotel. В конференции приняли участие ведущие девелоперы и консультанты, специалисты по логистике, эксперты в сфере складской и индустриальной недвижимости.

В рамках четырех рабочих сессий участники конференции обсудили актуальные вопросы управления складской и индустриальной недвижимостью, перспективы развития формата оптово-распределительных центров, а также потребности онлайн-ретейлеров в складских помещениях.

Выступление Захара Валькова, исполнительного директора Radius Group было посвящено синергетическому эффекту логистического хаба на примере индустриального парка «Южные Врата». В рамках выступления спикер презентовал концепцию федерального распределительного центра Leroy Merlin и рассказал об уникальных возможностях, которые дает поставщикам ритейлера размещение в индустриальном парке «Южные Врата» в вопросе оптимизации логистических затрат и улучшения уровня сервиса.

«Если несколько лет назад на рынке складской недвижимости наибольшим спросом пользовались спекулятивные склады, то сегодня крупные компании стремятся оптимизировать цепи поставок за счет размещения складов в специализированных зданиях. В рамках сотрудничества с компанией Leroy Merlin Radius Group построил для ритейлера крупнейший в России федеральный распределительный центр, расположенный в индустриальном парке «Южные Врата». После завершения проекта мы предложили Leroy Merlin другое инновационное решение – реализацию концепции DIY-хаба. Для поставщиков ритейлера были разработаны специальные предложения, позволившие им стать резидентами парка, т.е. разместиться в непосредственной близости от распределительного центра Leroy Merlin. Такое решение позволяет и ритейлеру, и его поставщикам существенно сократить как временные, так и финансовые затраты на логистику», – комментирует Захар Вальков, исполнительный директор компании Radius Group.

«Warehousing and Logistics» - ключевое событие для игроков рынка складской и индустриальной недвижимости. Ежегодно конференция объединяет лучших экспертов отрасли для того, чтобы определить основные тренды сегмента.