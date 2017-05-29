Арендная активность на московском офисном рынке нормализуется

25 июля 2017 г.

Растет доля сделок новой аренды и переездов в более качественные объекты

Согласно данным JLL, во 2-м квартале 2017 года московский офисный рынок не пополнился ни одним новым бизнес-центром, что продолжило тенденцию по переносу сроков ввода.

В 2017 году анонсировано завершение строительства около 542 тыс. кв. м офисных площадей. В 1-м полугодии произошел ввод 21,1 тыс. кв. м, то есть почти весь объем годового ввода (520,9 тыс. кв. м) был перенесен на 2-е полугодие. Основная доля новых площадей приходится на проекты, расположенные в «Москва-Сити», – «IQ-Квартал», башня «Восток» бизнес-центра «Федерация», «ОКО» фаза II.

Объем сделок аренды и покупки офисов в Москве во 2-м квартале 2017 года составил 283,5 тыс. кв. м (на 10% меньше показателя аналогичного периода прошлого года), в 1-м полугодии в целом – 450,5 тыс. кв. м, что на 22% ниже результата января-июня 2016 года. При этом по итогам года ожидаемый объем сделок должен достигнуть 1,1 млн. кв. м, что соответствует уровню 2016 года.

«Рынок постепенно вступает в новую фазу, которая будет характеризоваться сделками новой аренды и переездами. Восстановление объема спроса после падения в 1-м квартале, а также уменьшающаяся доля сделок по продлению и пересмотру коммерческих условий, позволяет говорить о начале подъема рынка офисной недвижимости Москвы, – комментирует Елизавета Голышева, директор по России и СНГ, руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL. – Так, доля подобных сделок в 1-м полугодии 2017 составила всего 19%, в то время как по итогам прошлого года на них пришлась половина объема заключенных сделок, а в 2015 году – две трети».

Наибольший объем сделок 1-го полугодия был зафиксирован в децентрализованных объектах, расположенных за пределами Третьего транспортного кольца (36%), в то время как на Центральный деловой район пришлось 18%.

В структуре спроса в 1-м полугодии лидировал банковский сектор (40%), бизнес-услуги (23%) и производственные компании (18%). В 1-м полугодии 2016 года банки и прочие финансовые компании также занимали лидирующие позиции в структуре спроса.

Доля вакантных площадей во 2-м квартале практически не изменилась, снизившись лишь на 0,1 п.п., до 15%. «Динамика рынка свидетельствует о том, что арендаторы предпочитают переезжать в бизнес-центры более высокого качества: значительное сокращение вакантности наблюдалось в наиболее качественных офисах – классов A и B+, – замечает Елизавета Голышева. – Доля свободных площадей в классе А снизилась за квартал с 17,5% до 16,8%, в классе B+ - с 16,3% до 15,6%. В менее качественных бизнес-центрах класса B- доля вакантных помещений, напротив, существенно увеличилась – с 10,8% до 12,5%».

Ставки аренды офисов остались неизменными по сравнению с 1-м кварталом 2017. Ставки экспонирования помещений в бизнес-центрах премиального сегмента составляют 600-750 долл. за кв. м. в год (35-44 тыс. руб.), класса А – 400-670 долл. за кв. м. в год (24-40 тыс. руб.). В классе B+ ставки экспонирования находятся в диапазоне 12-25 тыс. руб. за кв. м в год.