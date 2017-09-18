Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
О законодательных аспектах развития Арктической зоны РФ на пленарном заседании форума расскажет вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ, глава экспертного совета Госдумы РФ по вопросами законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ Ольга Епифанова подтвердила свое участие в VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который состоится с 4 по 5 декабря в Санкт-Петербурге.
В рамках пленарного заседания «Время Арктики: социально-экономическое развитие полярного региона» 4 декабря Ольга Епифанова выступит с докладом, посвященным законодательным аспектам развития Арктической зоны РФ.
Также на мероприятии планируется обсудить следующие вопросы: стратегические направления государственной политики в Арктике; экологическая политика государства и природоохранная деятельность компаний в Арктике; механизмы регулирования инвестиционной деятельности в Арктике; создание условий для ведения бизнеса в арктических регионах и т.д.