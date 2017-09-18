Арктические регионы требуют особого подхода

1 ноября 2017 г.

О законодательных аспектах развития Арктической зоны РФ на пленарном заседании форума расскажет вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ, глава экспертного совета Госдумы РФ по вопросами законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ Ольга Епифанова подтвердила свое участие в VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который состоится с 4 по 5 декабря в Санкт-Петербурге.

В рамках пленарного заседания «Время Арктики: социально-экономическое развитие полярного региона» 4 декабря Ольга Епифанова выступит с докладом, посвященным законодательным аспектам развития Арктической зоны РФ.

Также на мероприятии планируется обсудить следующие вопросы: стратегические направления государственной политики в Арктике; экологическая политика государства и природоохранная деятельность компаний в Арктике; механизмы регулирования инвестиционной деятельности в Арктике; создание условий для ведения бизнеса в арктических регионах и т.д.