AsstrA принимает участие в строительстве газопровода «Северный поток-2»

28 августа 2017 г.

Международный транспортно-логистический холдинг AsstrA-Associated Traffic AG реализует проект по доставке первой партии труб для строительства европейской ветки газопровода «Северный поток-2».

Холдинг выиграл тендер, объявленный ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» на перевозку 2,25 тысячи тонн труб большого диаметра с антикоррозийным покрытием, предназначенных для строительства газопровода. Грузы следуют из Челябинска в немецкий порт Мукран. В разработке и реализации двухэтапной схемы доставки принимали участие специалисты холдинга AsstrA из Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

На первом этапе каждую трубу большого диаметра погружают в отдельный автомобиль, ежедневно 5-6 грузовиков отправляются из Челябинска в Санкт-Петербург. Всего в рамках проекта будет задействовано около 160 транспортных средств.

После грузоперевозки труб в одном из портов Санкт-Петербурга будет сформирована судовая партия. Специалисты холдинга фрахтуют отдельное судно и доставляют груз в Германию, где и планируется начало строительства европейской части газопровода.

Первая партия автомобилей выехала из Челябинска 15 августа 2017 года, завершение проекта запланировано на 15 октября 2017 года. Финальным этапом станет постановка судна на рейд в порту Мукран и подача документов на выгрузку.

«Победа в тендере на грузовую перевозку труб для такого стратегически важного проекта, как «Северный поток-2», является для нас доказательством успешности компании, а также подтверждением того, что мы выбрали правильный курс на развитие. Основная сложность проекта заключается в строгом ограничении временных рамок, установленном контрактом, – говорит директор AsstrA Ural Сергей Акимов. – Данная схема доставки: автоперевозка и перевалка груза в порту на судно – первый опыт перевозки труб 120 диаметра таким способом как для нас, так и для заказчика. Обычно для этого используется железнодорожная перевозка на специальных платформах, но в данном случае выбранная схема была одним из требований получателя».