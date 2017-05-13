Аудит финотчетности АМПУ проведет компания KPMG

13 июня 2017 г.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) с помощью системы ProZorro выбрала компанию, которая проведет аудит финансовой отчетности предприятия за период с 2015 по 2017 годы в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Независимый финансовый аудит позволит получить объективную оценку финотчетности АМПУ. Победителем тендера определена компания KPMG, которая входит в число крупнейших аудиторских компаний в мире из BIG4. Информация о подписании договора опубликована в системе электронных закупок ProZorro 8 июня 2017 года.

«Знаковым для АМПУ, как одного из крупнейших госпредприятий страны, является то, что независимый финансовый аудит KPMG - это начало официальной прозрачной финансовой истории предприятия по международным стандартам. Финансовая отчетность, заверенная авторитетным аудитором, позволит АМПУ работать с международными финансовыми институтами. А это значит – активней развивать портовую отрасль страны. Как финансист я уверен, что с таким подходом к отчётности и проведению финаудита АМПУ станет желаемым клиентом для самого требовательного финансового института и надежным партнером для реализации проектов любой сложности», - заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Аудит пройдет в два этапа и завершится 30 июня 2018 года.

Договор с подрядчиком заключен в рамках переговорной процедуры. Ранее АМПУ пришлось уже дважды отменить тендер по выбору аудитора финотчетности из-за отсутствия достаточного количества участников. На торги выходила только одна компания. Поскольку предмет закупки, ее технические и качественные характеристики, а также требования к подрядчику оставались неизменными, в соответствии с Законом Украины «О публичных закупках» (п.4 ч.2 статьи 35) АМПУ использовала право применить переговорную процедуру для выбора подрядчика. Ожидаемая стоимость предоставления услуг составляет почти 3,6 млн грн. без НДС.

Напомним, 4 июня 2015 года Кабмин принял постановление № 390, согласно которому к аудиту крупнейших госпредприятий должны быть привлечены международные аудиторские компании.