С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
25 января официальный дилер Scania ООО «Скания Сервис» (Петроскан) передал СПб ГУП (государственное унитарное предприятие) «Пассажиравтотранс» в тестовую эксплуатацию новый автобус ЛиАЗ-5251 «Вояж» на шасси Scania.
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» является одним из крупнейших пассажирских перевозчиков автобусным транспортом Северо-Западного региона России. Автобус Scania ЛиАЗ «Вояж» был выбран в перспективе для перевозок групп детей на маршрутах пригородных и междугородных сообщений.
В течение шести месяцев специалисты предприятия «Пассажиравтотранс» будут оценивать работу автобуса Scania ЛиАЗ «Вояж», учитывая мнение водителей, а также результаты системы мониторинга автопарка Scania Fleet Management System (FMS): эффективное использование передач, манера торможений, управление скоростью.
Безопасность и безотказность работы шведского шасси Scania в совокупности с современным кузовом автобуса, произведенном на заводе ЛиАЗ, были созданы с учетом российской специфики эксплуатации с оптимальным соотношением цены и качества. Автобус Scania ЛиАЗ «Вояж» оснащен двигателем экологического стандарта «Евро-4», автоматизированной коробкой переключения передач Scania Opticruise, ретардером Scania с ручным и автоматическим управлением.
Общая пассажировместимость составляет 60 человек. Комфортные раздвижные пассажирские сидения рассчитаны на 53 пассажирских места. На всех спинках сидений установлены журнальные сетки, крючки для одежды и поручни. Автобус оборудован кондиционером, аудио- и видеосистемой, 2-мя мониторами, багажными полками с индивидуальными блоками обдува и освещения, динамиками в индивидуальных блоках с возможностью отключения/включения.
«Мы постоянно повышаем качество транспортного обслуживания населения, надежность и безопасность пассажирских перевозок. Выбранный нами для тестовой эксплуатации автобус на шасси Scania ЛиАЗ «Вояж» соответствует всем современным требованиям», - комментирует генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин.
Региональный менеджер по продажам автобусов ООО «Скания-Русь» Оксана Чуприна отмечает: «Автобус Scania ЛиАЗ «Вояж»-это выгодное решение для перевозчиков. Низкие эксплуатационные расходы и высокая надёжность агрегатной базы - важные преимущества автобусов, изготовленных на шасси Scania. Продажа и обслуживание автобусов моделей Scania ЛиАЗ осуществляется через сервисную сеть компании Scania в России».