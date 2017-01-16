Автобус Scania ЛиАЗ «Вояж» передан в тестовую эксплуатацию СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

15 февраля 2017 г.

25 января официальный дилер Scania ООО «Скания Сервис» (Петроскан) передал СПб ГУП (государственное унитарное предприятие) «Пассажиравтотранс» в тестовую эксплуатацию новый автобус ЛиАЗ-5251 «Вояж» на шасси Scania.

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» является одним из крупнейших пассажирских перевозчиков автобусным транспортом Северо-Западного региона России. Автобус Scania ЛиАЗ «Вояж» был выбран в перспективе для перевозок групп детей на маршрутах пригородных и междугородных сообщений.

В течение шести месяцев специалисты предприятия «Пассажиравтотранс» будут оценивать работу автобуса Scania ЛиАЗ «Вояж», учитывая мнение водителей, а также результаты системы мониторинга автопарка Scania Fleet Management System (FMS): эффективное использование передач, манера торможений, управление скоростью.

Безопасность и безотказность работы шведского шасси Scania в совокупности с современным кузовом автобуса, произведенном на заводе ЛиАЗ, были созданы с учетом российской специфики эксплуатации с оптимальным соотношением цены и качества. Автобус Scania ЛиАЗ «Вояж» оснащен двигателем экологического стандарта «Евро-4», автоматизированной коробкой переключения передач Scania Opticruise, ретардером Scania с ручным и автоматическим управлением.

Общая пассажировместимость составляет 60 человек. Комфортные раздвижные пассажирские сидения рассчитаны на 53 пассажирских места. На всех спинках сидений установлены журнальные сетки, крючки для одежды и поручни. Автобус оборудован кондиционером, аудио- и видеосистемой, 2-мя мониторами, багажными полками с индивидуальными блоками обдува и освещения, динамиками в индивидуальных блоках с возможностью отключения/включения.

«Мы постоянно повышаем качество транспортного обслуживания населения, надежность и безопасность пассажирских перевозок. Выбранный нами для тестовой эксплуатации автобус на шасси Scania ЛиАЗ «Вояж» соответствует всем современным требованиям», - комментирует генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин.

Региональный менеджер по продажам автобусов ООО «Скания-Русь» Оксана Чуприна отмечает: «Автобус Scania ЛиАЗ «Вояж»-это выгодное решение для перевозчиков. Низкие эксплуатационные расходы и высокая надёжность агрегатной базы - важные преимущества автобусов, изготовленных на шасси Scania. Продажа и обслуживание автобусов моделей Scania ЛиАЗ осуществляется через сервисную сеть компании Scania в России».