«АВТОДОР» приглашает на III Международный форум «Инновации в дорожном строительстве»

24 марта 2017 г.

С 14 по 16 июня 2017 года в г. Сочи Государственная компания «Российские автомобильные дороги» проводит III Международный форум «Инновации в дорожном строительстве».

Дорожный сектор сегодня является одним из крупнейших генераторов и потребителей инноваций и способен вывести различные отрасли экономики на новый технологический уровень.

Ключевыми задачами внедрения инноваций в транспортном строительстве являются повышение долговечности транспортных сооружений и сохранение их высоких потребительских качеств для обеспечения надежности, безопасности и снижения нагрузки на окружающую среду.

Проявляемый интерес к вопросам внедрения инноваций в дорожной отрасли со стороны как, госструктур, так и коммерческих организаций, вовлеченных в процесс развития транспортной инфраструктуры, сделал очевидным решение о необходимости проведения форума «Инновации в дорожном строительстве» ежегодно.

В мае 2015 года в г. Сочи прошел I Международный форум «Инновации в дорожном строительстве», ставший единой коммуникационной площадкой для обсуждения вопросов повышения эффективности и сокращения сроков внедрения современных технологий. В 2016 году II Международный форум «Инновации в дорожном строительстве» собрал более 300 делегатов. Центральной темой мероприятия стала роль инновационных технологий в развитии транспортной инфраструктуры.

В повестке III Международного форума «Инновации в дорожном строительстве» представлен широкий круг вопросов, связанных с устойчивым функционированием автодорожного хозяйства страны, внедрением в отрасль передовых, инновационных технологий, реализацией программы Правительства по импортозамещению. Особое внимание уделяется взаимодействию Государственной компании «Автодор» с субъектами малого и среднего предпринимательства инновационной направленности, являющихся движущей силой развития экономики Российской Федерации.

Форум «Инновации в дорожном строительстве» ежегодно собирает авторитетный состав участников, задает деловой тон для экспертного обсуждения актуальных проблем развития отечественной дорожно-строительной отрасли. К участию приглашаются представители органов власти федерального и регионального значения, профильных министерств и ведомств, специалисты в области транспортной инфраструктуры, дорожного строительства и финансов, молодые ученые, студенты и аспиранты.

Содействие в организации мероприятия оказывают такие ведущие компании, как ПАО «Ростелеком», АО «РОСНАНО», «ГАЗПРОМНЕФТЬ».

Приглашаем всех желающих принять участие в форуме. Ознакомиться с программой, а также заполнить заявки на участие можно на официальном сайте форума www.ircforum.ru.