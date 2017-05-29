Автомобили ГАЗ стартовали в ралли-марафоне «Шелковый путь–2017»

12 июля 2017 г.

Четыре спортивных автомобиля ГАЗ стартовали с Красной площади в Москве для участия в ралли-марафоне «Шелковый путь». В составе команды «ГАЗ Рейд Спорт» – две спортивные «ГАЗели NEXT» и два автомобиля «Садко NEXT». Автомобили изготовлены на базе серийной продукции Горьковского автозавода, входящего в «Группу ГАЗ» одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент».

Четыре автомобиля команды «ГАЗ Рейд Спорт» стартовали с Красной площади в Москве. Две «ГАЗели NEXT» участвуют в зачете внедорожников, два «Садко NEXT» – в зачете грузовых автомобилей. За 15 дней участникам ралли-марафона предстоит пройти 9 599 км пути, из которых 4 094 км – спортивные спецучастки. Команду ожидают скоростные гравийные дороги и бескрайние степи Казахстана, грязевые и глинистые трассы Поволжья, гигантские дюны и огромные песчаные массивы пустыни Гоби, дожди и экстремальная жара. Финиш ралли-марафона состоится 22 июля в китайском городе Сиань.

Спортивные автомобили созданы на базе серийных машин марки ГАЗ. На двух «ГАЗелях NEXT» установлены серийные двигатели Cummins ISF 2,8 со специальными спортивными надстройками. Автомобили «Садко NEXT» укомплектованы двигателями ЯМЗ-534 производства Ярославского моторного завода «Группы ГАЗ». За несколько лет участия в сложных спортивных соревнованиях силовые агрегаты ЯМЗ показали высокую надежность при максимально жесткой эксплуатации в условиях высоких температур. Благодаря специальным настройкам двигатели ЯМЗ развивают мощность до 300 л.с. при 2600 об/мин и крутящий момент до 1000 Н•м при 1800-2400 об/мин. Характеристики двигателя Cummins ISF 2,8: мощность – до 200 л.с. при 3800 об/мин., крутящий момент – до 520 Н•м при 2000-3200 об/мин.

Техническая поддержка команды полностью обеспечивается автомобилями «Группы ГАЗ». Среди них – три мощных внедорожных грузовика «Урал NEXT», оснащенных двигателем ЯМЗ-536, пять внедорожников «Соболь 4х4» и грузопассажирский фургон «ГАЗель NEXT».

Обеспечение команды шинами взяла на себя компания Michelin. На спортивные «Садко» и «Садко NEXT» установлены шины марки Michelin XZL, а «ГАЗели NEXT» и «Соболь 4х4» укомплектованы шинами BFGoodrich All-Terrain KO2. По совокупности характеристик эти шины обеспечивают оптимальное сочетание скорости на грунтовых дорогах и проходимости в песках и на бездорожье.

Экипажи команды «ГАЗ Рейд Спорт»: «ГАЗель NEXT», стартовый номер 123 – экипаж Александра Кострукова и Евгения Павлова; «ГАЗель NEXT», стартовый номер 128 – экипаж Михаила Кострукова и Олега Нежнова; «Садко NEXT», стартовый номер 320 – экипаж Болеслава Левицкого и Александра Обухова; «Садко NEXT», стартовый номер 322 – экипаж Михаила Шкляева и Александра Лагуты.

За перемещениями автомобилей команды можно следить на сайте партнера команды, поставщика навигационных решений, компании Loc.Me по адресу http://sport.locme.ru.