Автопарк администрации Новороссийска под защитой «АльфаСтрахование»

21 марта 2017 г.

г. Новороссийск

Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» защитил автопарк автохозяйства администрации Новороссийска по договорам обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО). Цена контракта составила 352,9 тыс. руб.

Муниципальное казенное учреждение «Автохозяйство администрации муниципального образования г. Новороссийск» занимается организацией бесперебойного и безопасного транспортного обслуживания администрации, а также проведением ремонтных работ и поддержанием в технически исправном состоянии имеющегося в наличии транспорта.

«Автохозяйство администрации Новороссийска стало нашим новым клиентом, - говорит Кирилл Лукьянов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование». – Полисы ОСАГО получили 50 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, внедорожники, автобусы и микроавтобусы. «АльфаСтрахование» предоставляет клиентам всегда качественный сервис, индивидуальный подход, учитывает особенности страхования государственных компаний и оперативно возмещает убытки в случае непредвиденных обстоятельств».

Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 7,59 млрд руб., что на 68,3% больше, чем за 2015 г. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско в 2016 г. составили 13,55 млрд руб. (+7,4% к 2015 г.), по ОСАГО – 13,45 млрд руб. (+26,6% к 2015 г.).