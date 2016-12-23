От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
|г. Махачкала
|12 января 2017 г.
Дагестанский филиал «АльфаСтрахование» защитил автопарк филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Дагестан. Договорами ОСАГО обеспечено 13 легковых автомобилей, цена контракта – 52 тыс. руб.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» осуществляет полномочия Росреестра по государственному кадастровому учету объектов недвижимости, ведению государственного кадастра недвижимости, учету зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, государственной кадастровой оценке. Также оказывает услуги в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним - кадастрового учета недвижимого имущества.
«Наш профессионализм, высокое качество услуг, репутация на рынке и оперативное урегулирование убытков позволяют активно работать с государственными структурами, - говорит Тимур Ибрагимов, директор Дагестанского филиала «АльфаСтрахование». – Доля рынка Дагестанского филиала по итогам третьего квартала этого года составляет 7,6%, а компания является одним из лидеров области. Мы рады сотрудничеству с филиалом «Росреестра» и надеемся на долгие партнерские отношения».
Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам девяти месяцев 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 5,2 млрд руб., что на 68,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.