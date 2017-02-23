Автопарк FKKGroup переведён на резину, сокращающую расход топлива и выброс СО2

3 марта 2017 г.

Группа компаний FKKGroup приняла решение о переоснащении транспортных средств автопарка экологичными и безопасными шинами с низким сопротивлением. Порядка 50% транспортных средств уже получили новые покрышки, что позволяет значительно экономить на расходе топлива при перевозках.

В течение последних 5 лет FKKGroup активно внедряет новые технологии, которые позволяют минимизировать наносимый окружающей среде вред. Новая резина, за счет низкого коэффициента сопротивления качению, влияет на снижение объемов расхода топлива, таким образом уменьшая количество вредных выбросов СО2.

Ранее считалось, что такая резина является не безопасной и приводит к увеличению тормозного пути транспортного средства на мокрой дороге. На сегодняшний день, сложносоставная структура шин с низким сопротивлением качению, наоборот, позволяет гарантировать безопасность водителей и пассажиров. В момент торможения, полимеры, которые содержатся в покрышках, изменяют свои механические показатели и увеличивают коэффициент сцепления с дорожным полотном.

«Выбранная политика переоснащения автопарка направлена также на минимизацию шума, - комментирует Владислав Фадеев, генеральный директор FKKGroup. В автопарке FKKGroup, помимо грузовых ТС, более 100 пассажирских автобусов. Шины с низким сопротивлением позволяют им бесшумно передвигаться в жилых районах и по улицам, на которых расположены объекты социальной инфраструктуры. Грузовым автомобилям покрышки дают преимущество при проезде в тех районах, где предъявляются повышенные требования к показателям шумового фона, например, в зонах «Грузового каркаса Москвы».

Ещё одним немаловажным фактором, повлиявшим на окончательное решение о переводе автопарка FKKGroup на шины с низким сопротивлением качению стало то, что такие покрышки позволяют снижать расход топлива. За 100 км пути экономится от 0.3 до 0.5 литра горючего, что говорит о сокращении финансовых затрат на дозаправку и, как следствие, экономит бюджет клиентов FKKGroup.

На сегодняшний день FKKGroup продолжает работу в направлении сокращения выбросов СО2 и снижения расхода топлива в рамках корпоративных практик компании.