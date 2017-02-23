Автопарк хабаровского предприятия «Горсвет» под защитой «АльфаСтрахование»

1 марта 2017 г.

г. Хабаровск

Хабаровский филиал «АльфаСтрахование» защитил автопарк МУП Хабаровска «Горсвет» по договору обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО). Цена контракта составила 240,6 тыс. руб.

Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска «Горсвет» образовано в 1980 г. для электроосвещения и благоустройства города. Оно состоит из службы эксплуатации устройств управления, двух сетевых районов, обслуживающих сети городского наружного освещения, цехов по ремонту автотранспорта и электрооборудования, а также фонтанного комплекса и административно-хозяйственного отдела. Предприятие занимается содержанием, капитальным ремонтом и строительством новых линий наружного освещения города Хабаровска.

«Оптимальные условия страхования, профессиональный подход и качественный сервис помогли нашей компании выиграть конкурс предприятия «Горсвет», - говорит Виталий Титаренко, заместитель директора Сибирского и Дальневосточного регионального центра «АльфаСтрахование» по корпоративным продажам. – Полисы ОСАГО получили 36 транспортных средств, среди которых легковые, грузовые автомобили, ямобуры, автокраны и другая спецтехника компании, которая обеспечивает бесперебойную работу сетей освещения Хабаровска. Надеемся на успешное продолжение сотрудничества с клиентом в будущем».

Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам девяти месяцев 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 5,2 млрд руб., что на 68,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).