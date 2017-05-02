Автопарк «ИТЕКО» пополнился новыми КАМАЗАМИ

19 мая 2017 г.

200 новых тягачей КАМАЗ-5490 с полуприцепами пополнили автопарк логистической компании ООО «ИТЕКО Россия». Сумма инвестиций составила 1,2 млрд. рублей.

Это уже четвертая сделка между крупнейшими российскими компаниями за последние три года. С начала производства «ИТЕКО» закупила уже 400 таких тягачей, что позволяет назвать ее крупнейшим эксплуатантом новой модели отечественного производителя.

Магистральный тягач КАМАЗ-5490 в 2014 году был признан лучшим коммерческим автомобилем в России. Он оснащен комфортабельной кабиной Merсеdes-Benz из семейства Axor с кондиционером и подогревом сидений, модифицированной системой камазовского шасси. В качестве силового агрегата использован рядный шестицилиндровый двигатель Merсеdes-Benz OM457LA мощностью 428 л.с., отвечающий стандартам «Евро-5». Российский тягач в нише магистральных автомобилей имеет более низкую стоимость и эксплуатационные затраты по сравнению с импортными аналогами.

«Поступление новой партии техники позволит нашей компании расширить географию присутствия, – говорит руководитель пресс-службы ООО «ИТЕКО Россия» Александр Аброчнов, – открываются два новых автотранспортных подразделения в Перми и Новосибирске. После отбора водители-экспедиторы в этих регионах будут работать уже на новых автомобилях».