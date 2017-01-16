Автопарк комбината «Труд» Росрезерва под защитой «АльфаСтрахование»

20 февраля 2017 г.

г. Барнаул

Алтайский филиал «АльфаСтрахование» защитил автопарк барнаульского комбината «Труд» Росрезерва по обязательному договору страхования транспортных средств (ОСАГО).

ФГКУ комбинат «Труд» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу ведет деятельность по хранению и складированию. В хранилищах Росрезерва находится множество наименований различных товаров: продовольствие, средства спасения и жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях, сырье, техника, горючее и др. Перечень хранящейся продукции постоянно обновляется. Материальные ценности госрезерва России хранятся в 150 комбинатах и 10 тыс. пунктов ответственного хранения.

«Благодаря слаженной работе сотрудников филиала, мы смогли одержать победу в тендере комбината «Труд» Росрезерва и обеспечили надежной страховой защитой 12 автомобилей организации, - говорит Виталий Титаренко, заместитель директора Сибирского и Дальневосточного регионального центра «АльфаСтрахование» по корпоративным продажам. – Полисы ОСАГО получили легковые и грузовые машины, автобусы, тракторы, погрузчики, цистерны комбината. Наша компания имеет большой опыт работы с государственными заказчиками и является одним из лидеров автострахования, предоставляя клиентам качественные страховые услуги и оперативное урегулирование убытков».

Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам девяти месяцев 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 5,2 млрд руб., что на 68,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).