Автопарк компании «РЭМиС» под защитой «АльфаСтрахование»

23 марта 2017 г.

г. Новосибирск

Новосибирский филиал «АльфаСтрахование» защитил автопарк компании «РЭМиС», обеспечив предприятие договорами обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО) и добровольного страхования транспортных средств (каско). Цена контракта по ОСАГО составила 236 тыс. руб., страховая сумма по каско – 7,9 млн руб.

Акционерное общество «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (АО «РЭМиС») - электромонтажное предприятие, которое выполняет полный комплекс электромонтажных и пусконаладочных работ в распределительных сетях напряжением до и выше 1000 Вт. Также компания осуществляет функции генерального подрядчика при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении электросетевых объектов в классе напряжения 0,4-110 кВт.

«Высокое качество страховых услуг, первоклассный сервис и репутация надежного партнера помогли нам выиграть в тендере компании «РЭМиС», - говорит Виталий Титаренко, заместитель директора Сибирского и Дальневосточного регионального центра «АльфаСтрахование» по корпоративным продажам. – Был застрахован парк из 53 автомобилей, среди которых легковые и грузовые транспортные средства, автобусы и спецтехника. Защиту каско получили четыре легковых автомобиля марки Toyota. Надеемся, что сотрудничество с клиентом продлится не один год».

Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 7,59 млрд руб., что на 68,3% больше, чем за 2015 г. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско в 2016 г. составили 13,55 млрд руб. (+7,4% к 2015 г.), по ОСАГО – 13,45 млрд руб. (+26,6% к 2015 г.).