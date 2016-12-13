19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Нижний Новгород, 15 декабря 2016 года – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Volkswagen Group Rus отмечают пятилетие сотрудничества. С момента запуска производства в Нижнем Новгороде выпущено 170 тысяч автомобилей ŠKODA Yeti, Volkswagen Jetta и ŠKODA Octavia.
Директор «Агентства Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Первом Московском деловом форуме предприятий туриндустрии «Путеводная звезда», который проходил в Marriott Grand Hotel 12 и 13 декабря 2016 года.
Ростовский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор добровольного страхования транспортных средств, принадлежащих компании «Техноком». Страховая сумма по 16 полисам составила почти 18 млн руб.
ООО «Техноком» создана в 2001 г. Компания занимается поставкой современной сельскохозяйственной техники, запасных частей к ней, доставкой в хозяйства, а также оперативным сервисным обслуживанием. В 2004 г. «Техноком» стала лидером по продажам комбайнов завода в Ростовской области и удерживает свои позиции
«Несмотря на снижение продаж транспортных средств, сегмент страхования каско на Юге России растет. Это связано с множеством факторов, главными из которых являются такие, как рост интенсивности движения и рисков ДТП, стоимости ремонта и запчастей, улучшение сервиса страховых компаний, привлекательности и адресности страховых продуктов, повышение страховой культуры граждан», - говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала компании «АльфаСтрахование». – Компания «Техноком» ответственно относится к состоянию своих транспортных средств, мы рады сотрудничеству. Наши клиенты всегда могут рассчитывать на надежную страховую защиту, оптимальные страховые программы, индивидуальный подход и оперативное урегулирование».
Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).