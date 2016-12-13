Автопарк компании «Техноком» под защитой «АльфаСтрахование»

22 декабря 2016 г.

Ростовский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор добровольного страхования транспортных средств, принадлежащих компании «Техноком». Страховая сумма по 16 полисам составила почти 18 млн руб.

ООО «Техноком» создана в 2001 г. Компания занимается поставкой современной сельскохозяйственной техники, запасных частей к ней, доставкой в хозяйства, а также оперативным сервисным обслуживанием. В 2004 г. «Техноком» стала лидером по продажам комбайнов завода в Ростовской области и удерживает свои позиции

«Несмотря на снижение продаж транспортных средств, сегмент страхования каско на Юге России растет. Это связано с множеством факторов, главными из которых являются такие, как рост интенсивности движения и рисков ДТП, стоимости ремонта и запчастей, улучшение сервиса страховых компаний, привлекательности и адресности страховых продуктов, повышение страховой культуры граждан», - говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала компании «АльфаСтрахование». – Компания «Техноком» ответственно относится к состоянию своих транспортных средств, мы рады сотрудничеству. Наши клиенты всегда могут рассчитывать на надежную страховую защиту, оптимальные страховые программы, индивидуальный подход и оперативное урегулирование».

Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).