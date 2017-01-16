Автопарк крупнейшего в Сибири производителя электрической и тепловой энергии «Сибэко» под защитой «АльфаСтрахование»

2 февраля 2017 г.

г. Новосибирск

Новосибирский филиал «АльфаСтрахование» заключил договоры каско и ОСАГО транспортных средств, принадлежащих энергетической компании «Сибэко».

Страховая сумма по договорам каско составила 108 млн руб. Полисами ОСАГО обеспечено 2 тыс. транспортных средств, среди которых легковые и грузовые автомобили, а также спецтехника.

АО «Сибэко» - крупнейшее предприятие Сибири, занимающееся производством электрической и тепловой энергии. Компания обеспечивает надежные поставки электрической и тепловой энергии в Новосибирской области и Алтайском крае. В состав генерирующих мощностей энергосистемы входят шесть тепловых электрических станций: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в Новосибирске, Барабинская ТЭЦ в Куйбышеве и Бийская ТЭЦ (АО «Бийскэнерго».)

«Выбор страховщика является важным шагом для любой компании, которая хочет обезопасить свои транспортные средства, - говорит Ольга Вагнер, заместитель директора Новосибирского филиала «АльфаСтрахование» по корпоративным продажам. – Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальный подход к разработке страховых программ, неизменно высокий уровень обслуживания и оперативность при урегулировании страховых случаев».

Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам девяти месяцев 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 5,2 млрд руб., что на 68,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).