С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
г. Новосибирск
Новосибирский филиал «АльфаСтрахование» заключил договоры каско и ОСАГО транспортных средств, принадлежащих энергетической компании «Сибэко».
Страховая сумма по договорам каско составила 108 млн руб. Полисами ОСАГО обеспечено 2 тыс. транспортных средств, среди которых легковые и грузовые автомобили, а также спецтехника.
АО «Сибэко» - крупнейшее предприятие Сибири, занимающееся производством электрической и тепловой энергии. Компания обеспечивает надежные поставки электрической и тепловой энергии в Новосибирской области и Алтайском крае. В состав генерирующих мощностей энергосистемы входят шесть тепловых электрических станций: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в Новосибирске, Барабинская ТЭЦ в Куйбышеве и Бийская ТЭЦ (АО «Бийскэнерго».)
«Выбор страховщика является важным шагом для любой компании, которая хочет обезопасить свои транспортные средства, - говорит Ольга Вагнер, заместитель директора Новосибирского филиала «АльфаСтрахование» по корпоративным продажам. – Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальный подход к разработке страховых программ, неизменно высокий уровень обслуживания и оперативность при урегулировании страховых случаев».
Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам девяти месяцев 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 5,2 млрд руб., что на 68,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).