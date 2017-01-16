Автопарк ТФОМС Тюменской области под защитой «АльфаСтрахование»

25 января 2017 г.

г. Тюмень

Тюменский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор добровольного страхования транспортных средств, принадлежащих Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Тюменской области.

Согласно условиям договора, полисами каско защищены автомобили Toyota Land Cruiser 200, Toyota Corolla. Страховая сумма составила 2,5 млн руб.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тюменской области является некоммерческой организацией, созданной для реализации государственной политики в сфере ОМС на территории Тюменской области.

«Наша компания ведет активную работу с Территориальными фондами ОМС различных регионов, - говорит Василий Туранов, директор Тюменского филиала «АльфаСтрахование». – Мы предоставляем качественное обслуживание на важном этапе урегулирования убытков, поэтому партнеры оказывают нам доверие. Клиент проявил высокий уровень ответственности, застраховав автомобили по программам каско, и может быть уверен, что его интересы находятся под надежной защитой».

Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).