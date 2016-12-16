Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Нижний Новгород, 15 декабря 2016 года – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Volkswagen Group Rus отмечают пятилетие сотрудничества. С момента запуска производства в Нижнем Новгороде выпущено 170 тысяч автомобилей ŠKODA Yeti, Volkswagen Jetta и ŠKODA Octavia.
|г. Ростов-на-Дону
|26 декабря 2016 г.
Ростовский филиал «АльфаСтрахование» защитил автопарк Управления Росреестра по Ростовской области. Договорами ОСАГО обеспечено 61 транспортное средство, цена контракта составила 356,8 тыс. руб.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области осуществляет на территории области функции по организации единой системы государственного кадастрового учета недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных.
«Большой опыт работы с бюджетными организациями и качественный страховой сервис позволяют нам оказывать профессиональные страховые услуги и гарантировать застрахованным оперативное урегулирование убытков. Мы рады такому клиенту, как Управление Росреестра по Ростовской области, и надеемся, что наше сотрудничество продлится не один год», - говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала компании «АльфаСтрахование».
Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам девяти месяцев 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 5,2 млрд руб., что на 68,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).