Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
Ростовский филиал «АльфаСтрахование» защитил автопарк войсковой части 6910 Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации по договорам обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО). Цена контракта составила 182,1 тыс. руб.
Войска Национальной гвардии Российской Федерации — государственная военная организация, предназначенная для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Войска входят в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
«Наша компания отличается внимательным отношением к клиенту, оптимальными страховыми программами и быстрым урегулированием убытков, – говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала «АльфаСтрахование». – Мы давно работаем с государственными компаниями и являемся лидерами в моторных видах страхования. Полисами ОСАГО обеспечено 27 транспортных средств войсковой части 6910».
Сборы страховщиков Юга России в моторных видах страхования по итогам 2016 г. снизились: сборы по ОСАГО уменьшились на 1,6% (с 26 до 25,6 млрд руб.), сборы по каско упали сильнее – на 2,7% (с 7,6 до 7,4 млрд руб.). Сборы «АльфаСтрахование» по каско на Юге выросли за отчетный период на 43,8% (с 377 до 542 млн руб.), по ОСАГО – сократились на 7,3% (с 1,2 до 1,1 млрд руб.).
Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 7,59 млрд руб., что на 68,3% больше, чем за 2015 г. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско в 2016 г. составили 13,55 млрд руб. (+7,4% к 2015 г.), по ОСАГО – 13,45 млрд руб. (+26,6% к 2015 г.).