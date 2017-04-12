Автопарк войсковой части 6910 войск Национальной гвардии под защитой «АльфаСтрахование»

26 апреля 2017 г.

Ростовский филиал «АльфаСтрахование» защитил автопарк войсковой части 6910 Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации по договорам обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО). Цена контракта составила 182,1 тыс. руб.

Войска Национальной гвардии Российской Федерации — государственная военная организация, предназначенная для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Войска входят в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

«Наша компания отличается внимательным отношением к клиенту, оптимальными страховыми программами и быстрым урегулированием убытков, – говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала «АльфаСтрахование». – Мы давно работаем с государственными компаниями и являемся лидерами в моторных видах страхования. Полисами ОСАГО обеспечено 27 транспортных средств войсковой части 6910».

Сборы страховщиков Юга России в моторных видах страхования по итогам 2016 г. снизились: сборы по ОСАГО уменьшились на 1,6% (с 26 до 25,6 млрд руб.), сборы по каско упали сильнее – на 2,7% (с 7,6 до 7,4 млрд руб.). Сборы «АльфаСтрахование» по каско на Юге выросли за отчетный период на 43,8% (с 377 до 542 млн руб.), по ОСАГО – сократились на 7,3% (с 1,2 до 1,1 млрд руб.).

Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 7,59 млрд руб., что на 68,3% больше, чем за 2015 г. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско в 2016 г. составили 13,55 млрд руб. (+7,4% к 2015 г.), по ОСАГО – 13,45 млрд руб. (+26,6% к 2015 г.).