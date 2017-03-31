AXELOT автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в ООО «Сладомир» в Южно-Сахалинске

20 апреля 2017 г.

Благодаря внедрению WMS от AXELOT на складе был обеспечен контроль сроков годности при отгрузке товаров по различным направлениям сбыта, а с помощью «AXELOT: TMS» налажена бесперебойная доставка продукции в магазины компании.

Торговая компания «Сладомир» прочно занимает лидирующую позицию в объемных показателях в области дистрибьюции кондитерских изделий на рынке Сахалина и Курил. За практически 20 лет существования компания прошла путь от оптового оператора до крупнейшего дистрибьютора с полным спектром услуг. Ассортимент компании насчитывает более 3000 наименований от ведущих российских фабрик.

Из-за отсутствия на складе в Южно-Сахалинске автоматизированной системы управления руководством компании было принято решение о внедрении «1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом».

Ключевыми целями руководства ООО «Сладомир» были уход от ручного управления и автоматизация основных складских операций, которая позволила бы снизить влияние человеческого фактора. Так как компания занимается торговлей пищевой продукцией, важно было обеспечить контроль сроков годности товаров. Для реализации проекта были приглашены специалисты компании AXELOT.

В рамках проекта также было запланировано внедрение «AXELOT: TMS Управление транспортом и перевозками», еще одного современного программного решения, разработанного компанией AXELOT. «1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом».» была интегрирована с «AXELOT: TMS» и корпоративной информационной системой клиента – «1С:Управление торговлей».

Автоматизация склада позволила обеспечить контроль сроков годности отгружаемой продукции, получать актуальную информацию о товарах в разрезе мест их хранения и сроков годности. Все ключевые складские операции были автоматизированы, что позволило снизить зависимость от рабочего персонала на складе.

С помощью «AXELOT: TMS» был автоматизирован процесс доставки товаров собственным транспортом компании в многочисленные точки розничной торговли, расположенные в разных местах Сахалинской области. Планирование маршрутов доставки осуществляется на картах OpenStreetMap. Ежедневно обрабатывается до 400 заявок на перевозку. Внедрение «AXELOT: TMS» помогло сократить время планирования маршрутов и улучшить контроль работы водителей.