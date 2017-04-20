AXELOT помог «Хатбер-Казахстан» перейти на новую версию WMS

4 мая 2017 г.

Переход с «1С-Логистика:Управление складом» на «1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом» осуществлялся с реализацией новой топологии.

Компания «Хатбер-Казахстан» является филиалом «ХАТБЕР-М» в Казахстане и имеет собственные склады непосредственно в Алматинской области. Компания предлагает огромный выбор канцтоваров для офиса, товаров для школы и творчества.

Компании «Хатбер-Казахстан» и AXELOT связывают годы сотрудничества. В 2012 году руководство «Хатбер-Казахстан» приняло решение о внедрении на складе компании «1С-Логистика:Управление складом 3», а для реализации проекта были приглашены специалисты AXELOT.

За прошедшее с момента предыдущей автоматизации время внедренная система устарела и не могла полноценно соответствовать растущим потребностям бизнеса. Кроме того, на складе был построен мезонин, что также требовало внесения изменений в бизнес-процессы. Поэтому руководство «Хатбер-Казахстан» запланировало переход на новую версию WMS от AXELOT.

Склад теперь имеет площадь 1500 кв.м., там хранится 15 000 SKU – офисных товаров и канцелярских принадлежностей. В ходе проекта была выполнена настройка системы для работы с товаром на мезонине. Посредством сервисной шины данных AXELOT Datareon ESB система автоматизации склада была интегрирована с корпоративной информационной системой компании – «1С:Управление торговым предприятием для Казахстана». Автоматизированы 10 стационарных и 8 мобильных рабочих мест.

Мезонин включен в технологические процессы склада, созданы стационарные рабочие места упаковки, позволяющие повысить точность контроля собранных заказов. В результате автоматизации WMS была модернизирована и теперь полностью соответствует требованиям руководства компании, а управление складом ведется в режиме реального времени.