Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
Ключевой задачей проекта стал переход на более современную систему автоматизации склада, соответствующую требованиям бизнеса.
Группа компаний «Лакра» – один из крупнейших российских производителей и дистрибьюторов декоративных лакокрасочных покрытий. Группа компаний обладает разветвленной сетью дистрибьюции, позволяющей представлять их продукцию на территории России, Казахстана и Киргизии.
Со временем использовавшаяся на складе «Лакра» WMS-система перестала отвечать растущим требованиям бизнеса, поэтому руководство компании приняло решение о внедрении более современного и производительного программного решения, обладающего широким функционалом. Выбор был остановлен на «1С:WMS Логистика. Управление складом», а для реализации проекта были приглашены специалисты AXELOT.
Склад компании «Лакра», на котором происходило внедрение, расположен в Московской области. Склад представляет собой большое помещение площадью 17 000 кв.м., где хранится порядка 2000 активных наименований товара – лакокрасочных покрытий и инструментов.
Оптимизировались все стандартные технологические процессы складской обработки товара, а также проведение инвентаризаций и переупаковки. Автоматизированы 10 стационарных и 40 мобильных рабочих мест.
В рамках проекта была осуществлена интеграция «1С:WMC» с «1С:Управление торговлей», корпоративной информационной системой компании. Технологией интеграции стала сервисная шина данных AXELOT Datareon ESB.
Таким образом, по итогам проекта, компания «Лакра» получила не только обновление и расширение функционала WMS, но и слаженный информационный обмен между используемыми системами, который повысил скорость и эффективность принятия управленческих решений, касающихся функционирования склада. Производительность работы склада была существенно повышена.