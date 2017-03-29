AXELOT внедрил «1С:WMS» на складе лакокрасочных покрытий

17 апреля 2017 г.

Ключевой задачей проекта стал переход на более современную систему автоматизации склада, соответствующую требованиям бизнеса.

Группа компаний «Лакра» – один из крупнейших российских производителей и дистрибьюторов декоративных лакокрасочных покрытий. Группа компаний обладает разветвленной сетью дистрибьюции, позволяющей представлять их продукцию на территории России, Казахстана и Киргизии.

Со временем использовавшаяся на складе «Лакра» WMS-система перестала отвечать растущим требованиям бизнеса, поэтому руководство компании приняло решение о внедрении более современного и производительного программного решения, обладающего широким функционалом. Выбор был остановлен на «1С:WMS Логистика. Управление складом», а для реализации проекта были приглашены специалисты AXELOT.

Склад компании «Лакра», на котором происходило внедрение, расположен в Московской области. Склад представляет собой большое помещение площадью 17 000 кв.м., где хранится порядка 2000 активных наименований товара – лакокрасочных покрытий и инструментов.

Оптимизировались все стандартные технологические процессы складской обработки товара, а также проведение инвентаризаций и переупаковки. Автоматизированы 10 стационарных и 40 мобильных рабочих мест.

В рамках проекта была осуществлена интеграция «1С:WMC» с «1С:Управление торговлей», корпоративной информационной системой компании. Технологией интеграции стала сервисная шина данных AXELOT Datareon ESB.

Таким образом, по итогам проекта, компания «Лакра» получила не только обновление и расширение функционала WMS, но и слаженный информационный обмен между используемыми системами, который повысил скорость и эффективность принятия управленческих решений, касающихся функционирования склада. Производительность работы склада была существенно повышена.