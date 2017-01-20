«Айсберри» охладится в «Горках»

21 февраля 2017 г.

Компания Skladman USG нашла нового арендатора для складского терминала «Горки». Им стала компания «Айсберри» - крупнейший в России производитель мороженого.

Компания «Айсберри» заключила долгосрочный договор аренды в мультитемпературном складском терминале «Горки». Он расположен в Раменском районе, в 19 км от МКАД, на территории индустриально комплекса класса «А» Springs Park. Договор заключен на 2500 паллетомест. Площадь склада составляет 8 400 кв.м. Он оборудован отдельными камерами с автоматическим поддержанием температуры от +8 до -24 С°.

«На арендованном складе компания будет осуществлять комплектацию и доставку заказов по Москве и Московской области. Для выполнения этой задачи руководители СТ «Горки» в кратчайшие сроки дооборудовали складские морозильные камеры фронтальными стеллажами на 2500 п/мест и оснастили зарядными постами стоянку на 80 автомобилей , принадлежащих арендатору», - комментирует Евгений Нумеров, управляющий директор Skladman USG.

Компания «Айсберри» образована в 2005 году на базе старейших производств мороженого в стране. В настоящее время это крупнейший в России производитель мороженого, лидер московского рынка по производству и продаже мороженого. Компания «Айсберри» - лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», оператор крупнейшей сети специализированных киосков и вендинговых автоматов по продаже мороженого и напитков.