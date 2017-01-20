Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Компания Skladman USG нашла нового арендатора для складского терминала «Горки». Им стала компания «Айсберри» - крупнейший в России производитель мороженого.
Компания «Айсберри» заключила долгосрочный договор аренды в мультитемпературном складском терминале «Горки». Он расположен в Раменском районе, в 19 км от МКАД, на территории индустриально комплекса класса «А» Springs Park. Договор заключен на 2500 паллетомест. Площадь склада составляет 8 400 кв.м. Он оборудован отдельными камерами с автоматическим поддержанием температуры от +8 до -24 С°.
«На арендованном складе компания будет осуществлять комплектацию и доставку заказов по Москве и Московской области. Для выполнения этой задачи руководители СТ «Горки» в кратчайшие сроки дооборудовали складские морозильные камеры фронтальными стеллажами на 2500 п/мест и оснастили зарядными постами стоянку на 80 автомобилей , принадлежащих арендатору», - комментирует Евгений Нумеров, управляющий директор Skladman USG.
Компания «Айсберри» образована в 2005 году на базе старейших производств мороженого в стране. В настоящее время это крупнейший в России производитель мороженого, лидер московского рынка по производству и продаже мороженого. Компания «Айсберри» - лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», оператор крупнейшей сети специализированных киосков и вендинговых автоматов по продаже мороженого и напитков.