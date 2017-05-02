B2B-Center защитил продавцов оборудования и транспорта: новый сервис гарантирует заключение сделки

23 мая 2017 г.

Электронная торговая площадка B2B-Center запустила онлайн-сервис обеспечения заявок покупателей в торгах на продажу.

Теперь компании-продавцы могут установить размер обеспечения - фиксированную сумму или процент от начальной цены товара - для участников торгов. При подаче заявки площадка заблокирует деньги потенциального покупателя на счете в системе. Таким образом участник торгов гарантирует серьезность намерений.

Площадка разблокирует деньги победителя аукциона после подписания договора или перечислит как аванс на счет продавца. Средства других участников система разблокирует автоматически после завершения торгов.

- Новый сервис позволяет избежать ситуации, когда покупатель направил заявку, а затем отказался заключать договор. В крайнем случае продавец компенсирует затраты за счет средств обеспечения, - рассказал Алексей Дегтярев, генеральный директор B2B-Center. - Покупатели же будут уверены, что проблем с возвратом средств не возникнет. Деньги лежат на счете в системе и разблокируются автоматически. Обе стороны получили онлайн-инструмент для разрешения споров на торговой площадке.

Торги на продажу – бесплатный сервис B2B-Center, с помощью которого компании проводят аукционы и другие виды процедур для сбыта товаров. С начала 2017 года на B2B-Center прошло 5400 торгов на продажу на 60,4 млрд. рублей. С помощью них продавали промышленное и телекоммуникационное оборудование, запчасти к нему, контрольно-измерительные приборы, грузовые автомобили, спецтехнику, металлолом и трубы.