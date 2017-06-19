Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Санкт-Петербург
Филиал «Балтийского лизинга» в городе Екатеринбурге оформил контракт на поставку вагонов-цистерн для перевозки специализированных составов и смесей нефтепродуктов. На все цистерны нанесено изображение логотипа компании, брендированные вагоны будут передвигаться по территории всей страны.
Подчеркнем, что в ближайшее время «Балтийский лизинг» ожидает рост спроса в сегменте подвижного состава. Как отметил генеральный директор компании Дмитрий Корчагов в недавнем интервью журналу «Эксперт РА», в прошлом году было заявлено очень много списаний устаревших вагонов – около 300 тысяч, поэтому организации, нуждающиеся в транспортировке крупногабаритных грузов и сырья, будут восполнять дефицит по этим позициям.