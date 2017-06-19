«Балтийский лизинг» выступил партнером акции «Жаркое лето с Mitsubishi» в Омске

17 августа 2017 г.

Санкт-Петербург

Филиал «Балтийского лизинга» в городе Омске стал партнером официального дилера Mitsubishi «Евразия», организовавшего акцию «Жаркое лето с Mitsubishi». В рамках мероприятия сотрудники «Балтийского лизинга» консультировали участников по условиям приобретения автомобилей Mitsibishi в лизинг.

В ходе акции промо-команда передвигалась по городу на автомобиле Mitsubishi L200 и, останавливаясь на контрольных точках, проводила конкурсы и викторины, вовлекая в мероприятие как можно больше прохожих. Победителям организаторы акции вручали памятные подарки.

Напомним, в каталоге «Балтийского лизинга» представлены наиболее востребованные автомобили марки Mitsubishi. Модель L200, участвовавшая в акции, также доступна в лизинг на выгодных условиях.

Уделяя особое внимание созданию индивидуальных программ на различные марки автотранспорта, компания «Балтийский лизинг» предлагает выгодные условия на приобретение в лизинг автомобилей: в частности, первоначальный взнос от 5%, быстрое оформление сделки, минимальный пакет документов и возможность выкупа автомобиля досрочно.