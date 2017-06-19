Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Санкт-Петербург
Филиал «Балтийского лизинга» в городе Омске стал партнером официального дилера Mitsubishi «Евразия», организовавшего акцию «Жаркое лето с Mitsubishi». В рамках мероприятия сотрудники «Балтийского лизинга» консультировали участников по условиям приобретения автомобилей Mitsibishi в лизинг.
В ходе акции промо-команда передвигалась по городу на автомобиле Mitsubishi L200 и, останавливаясь на контрольных точках, проводила конкурсы и викторины, вовлекая в мероприятие как можно больше прохожих. Победителям организаторы акции вручали памятные подарки.
Напомним, в каталоге «Балтийского лизинга» представлены наиболее востребованные автомобили марки Mitsubishi. Модель L200, участвовавшая в акции, также доступна в лизинг на выгодных условиях.
Уделяя особое внимание созданию индивидуальных программ на различные марки автотранспорта, компания «Балтийский лизинг» предлагает выгодные условия на приобретение в лизинг автомобилей: в частности, первоначальный взнос от 5%, быстрое оформление сделки, минимальный пакет документов и возможность выкупа автомобиля досрочно.