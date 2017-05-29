Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
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Балтийский транспортный форум:
7 – 8 сентября 2017 года в Калининграде на IX Балтийском транспортном форуме пройдёт дискуссия о возможностях переориентации российских импортных и экспортных грузов с прибалтийских портов на порты Северо-Запада России. Задача интересная и неоднозначная. Работа в этом направлении ведётся уже не первый год. Есть положительные результаты, но остаётся много вопросов.
«Мне интересно обсудить возможность (или, может быть, невозможность) переориентации российских грузов с Прибалтики на российские порты, - уточняет эксперт.- Мы порассуждаем на эту тему. Какой-то российский грузопоток в прибалтийских портах есть, есть уверенность Минтранса в том, что одним щелчком пальцев его можно переориентировать, есть политические заявления. Вместе с участниками конференции я хочу посмотреть, насколько это реально или не реально. Это будет разговор про mainland-порты. Российские уголь, минеральные удобрения, зерно – те грузы, которые идут через Прибалтику, нужно вернуть в Россию. Вопрос простой: если российский импортный или экспортный груз идёт через порты Прибалтики, можно ли направить его в российские порты? Насколько это реально сделать и в какие сроки – попробуем узнать на Форуме».
Приглашаем и Вас принять участие в дискуссиях IX Балтийского транспортного форума.
NB! 31 июля 2017 года заканчивается период льготной регистрации на Форум.
Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно в разделе«Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:
ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ
7 - 8 сентября 2017
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