Балтийский транспортный форум:

возврат российских грузов из портов Прибалтики в Россию 7 – 8 сентября 2017 года в Калининграде на IX Балтийском транспортном форуме пройдёт дискуссия о возможностях переориентации российских импортных и экспортных грузов с прибалтийских портов на порты Северо-Запада России. Задача интересная и неоднозначная. Работа в этом направлении ведётся уже не первый год. Есть положительные результаты, но остаётся много вопросов. Александр Головизнин, директор по направлению логистика

и аналитика компании «Морстройтехнология» поделится своим

пониманием вопроса российского транзита через прибалтийские

страны и возможности его переориентации на российские порты. «Мне интересно обсудить возможность (или, может быть, невозможность) переориентации российских грузов с Прибалтики на российские порты, - уточняет эксперт.- Мы порассуждаем на эту тему. Какой-то российский грузопоток в прибалтийских портах есть, есть уверенность Минтранса в том, что одним щелчком пальцев его можно переориентировать, есть политические заявления. Вместе с участниками конференции я хочу посмотреть, насколько это реально или не реально. Это будет разговор про mainland-порты. Российские уголь, минеральные удобрения, зерно – те грузы, которые идут через Прибалтику, нужно вернуть в Россию. Вопрос простой: если российский импортный или экспортный груз идёт через порты Прибалтики, можно ли направить его в российские порты? Насколько это реально сделать и в какие сроки – попробуем узнать на Форуме». Приглашаем и Вас принять участие в дискуссиях IX Балтийского транспортного форума. NB! 31 июля 2017 года заканчивается период льготной регистрации на Форум. Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно в разделе«Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам: в Москве +7 (495) 646-01-51 ,

в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48 .

До встречи на Балтийском транспортном форуме! ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 7 - 8 сентября 2017

г. Калининград РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ Сайт Форума Телефоны:

+7 (495) 646-01-51

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