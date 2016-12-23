От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
26 декабря 2016 года ПАО «ТрансФин-М» и АО «Банк Финсервис» подписали договор об открытии кредитной линии объемом 520 млн руб. Финансирование предоставлено сроком на 4 года. Привлеченные средства «ТрансФин-М» планирует направить на реализацию новых лизинговых сделок и текущую деятельность компании.
«Это не первая сделка «ТрансФин-М» с Банком Финсервис. Мы высоко ценим доверие, оказываемое компании, и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в части финансирования лизинговых сделок, - отмечает генеральный директор «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. – Сильные рыночные позиции компании на российском рынке лизинга, высокая прозрачность, а также положительная динамика ключевых показателей по МСФО и РСБУ повышают инвестиционную привлекательность «ТрансФин-М» для потенциальных инвесторов и кредиторов».
Надежность «ТрансФин-М» в качестве заемщика подтверждается не только ростом числа банков-партнеров и объемом заимствований, но и высокими кредитными рейтингами компании. Так, в декабре 2016 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «ТрансФин-М» на уровне «АА+» по национальной шкале со «стабильным» прогнозом. Помимо рейтинга НРА компания имеет действующие рейтинги от Эксперт РА («А+»), Standard & Poor’s (международный кредитный рейтинг «B»), Русрейтинг («АА+»).