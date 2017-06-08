Банк Точка и сервис В2В-Китай запустили онлайн-калькулятор «Валютный контроль»

27 июля 2017 г.

Сервис В2В-Китай и банк Точка запустили онлайн-калькулятор «Валютный контроль», который позволяет рассчитать стоимость услуги «Валютный контроль» и валютного перевода по сделке.

Достаточно ввести тип валюты и сумму платежа, и вы получите расчет стоимости услуги и возможность заказать ее онлайн.

«Мы всегда стараемся сделать так, чтобы предпринимателям было легко и удобно делать свою работу. Партнёрские отношения с зарубежными заказчиками обычно добавляют множество хлопот: нужно разбираться в таможенном законодательстве, знать особенности государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. На деле это всё выливается в огромное количество документов: справок, накладных и тд. Вместе с B2B-Китай мы избавляем клиентов-предпринимателей от рутины», – считает Екатерина Важникова, начальник отдела сопровождения ВЭД банка для предпринимателей Точка.

Все, кто сталкивался с валютными платежами за границу знают, как много времени уходит на открытие паспорта сделки, подготовку или получение от банка необходимых документов и справок и другие операции. Это отнимает очень много времени и сил, особенно у компаний малого и среднего бизнеса, для которых порой может быть накладно иметь сотрудников бухгалтерии, имеющих необходимые компетенции в ВЭД. Наш совместный проект с банком Точка поможет предпринимателям, работающим с китайскими поставщиками, выполнять рутинные операции легко и в режиме онлайн, и сконцентрироваться на развитии бизнеса, - отметил Виктор Соковнин, руководитель сервиса В2В-Китай.