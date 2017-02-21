Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России

27 февраля 2017 г.

21 марта 2017 года в отеле «Ренессанс Москва Монарх» состоится VIII ежегодная конференция «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».

Ежегодно мероприятие собирает на своей площадке представителей государственной власти, участников рынка, экспертов и аналитиков с целью обсуждения актуальных тем и существующих проблем в отрасли, а также поиска эффективных путей их решения.

В центре внимания в 2017: интеграция регионов РФ в транспортно-инфраструктурные проекты; привлечение прямых инвестиций, сохранение и развитие института ГЧП в транспортной отрасли; либерализация локомотивной тяги, тарифная политика РЖД; построение эффективной логистики для усиления конкурентного преимущества компаний, практические рекомендации по управлению цепочками поставок.

Ключевые темы для обсуждения

• Программы госфинансирования транспортной отрасли на 2017 год. Субсидирование грузоперевозок.

• Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП как сопряжение грузов и инвестиций. Как интеграция России в глобальную транспортную систему повлияет на транзитный потенциал страны и будет способствовать развитию инфраструктуры?

• Интеграция регионов в транспортно-инфраструктурные проекты.

• Инвестиции в инфраструктуру. Где возникает новый и дополнительный спрос? Как эффективно управлять этим спросом?

• Как максимально эффективно внедрить ГЧП в транспортно-инфраструктурные проекты в условиях ограниченного бюджета?

• Актуальные проблемы рынка железнодорожных перевозок: целевая модель рынка; рост тарифной ставки на полувагоны в краткосрочной перспективе; тарифная политика РЖД.

• Управление цепочками поставок. Эффективная логистика для усиления конкурентного преимущества.

Подробная программа на сайте мероприятия:

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