Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
21 марта 2017 года в отеле «Ренессанс Москва Монарх» состоится VIII ежегодная конференция «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Ежегодно мероприятие собирает на своей площадке представителей государственной власти, участников рынка, экспертов и аналитиков с целью обсуждения актуальных тем и существующих проблем в отрасли, а также поиска эффективных путей их решения.
В центре внимания в 2017: интеграция регионов РФ в транспортно-инфраструктурные проекты; привлечение прямых инвестиций, сохранение и развитие института ГЧП в транспортной отрасли; либерализация локомотивной тяги, тарифная политика РЖД; построение эффективной логистики для усиления конкурентного преимущества компаний, практические рекомендации по управлению цепочками поставок.
Ключевые темы для обсуждения
• Программы госфинансирования транспортной отрасли на 2017 год. Субсидирование грузоперевозок.
• Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП как сопряжение грузов и инвестиций. Как интеграция России в глобальную транспортную систему повлияет на транзитный потенциал страны и будет способствовать развитию инфраструктуры?
• Интеграция регионов в транспортно-инфраструктурные проекты.
• Инвестиции в инфраструктуру. Где возникает новый и дополнительный спрос? Как эффективно управлять этим спросом?
• Как максимально эффективно внедрить ГЧП в транспортно-инфраструктурные проекты в условиях ограниченного бюджета?
• Актуальные проблемы рынка железнодорожных перевозок: целевая модель рынка; рост тарифной ставки на полувагоны в краткосрочной перспективе; тарифная политика РЖД.
• Управление цепочками поставок. Эффективная логистика для усиления конкурентного преимущества.
Подробная программа на сайте мероприятия:
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