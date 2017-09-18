«Байкал Сервис»: «Быстрее только самолетом»

30 октября 2017 г.

В иркутском филиале транспортной компании «Байкал Сервис» констатируют значительное увеличение грузооборота и рост числа клиентов.

В октябре «Байкал Сервис Иркутск» более чем в два раза расширил складской терминал — до 1800 кв. м. «Объемы перевозок с каждым годом растут, и мы стали «задыхаться» на прежних площадях, — поясняет генеральный директор подразделения Игорь Меньшиков. — Сейчас созданы все условия для того, чтобы наш филиал стал полноценным транзитным пунктом, связывающим Дальний Восток с остальной частью России. Кроме того, увеличение складской площади открыло новые возможности по предоставлению услуги ответственного хранения грузов как юридическим, так и физическим лицам».

Как отмечает Меньшиков, сегодня грузоотправители все чаще отдают предпочтение автомобильным перевозкам. Причина кроется в скорости и отношении к клиенту. «Наши машины ходят по четкому расписанию, что, с учетом разветвленной филиальной сети, гарантирует лучшие сроки доставки, чем на железной дороге. Быстрее только самолетом, — добавил он. — Зачастую клиенту просто удобнее с нами работать, потому что, предоставляя комплексную услугу «от двери до двери», компания обеспечивает соответствующий персональный подход».