Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
В иркутском филиале транспортной компании «Байкал Сервис» констатируют значительное увеличение грузооборота и рост числа клиентов.
В октябре «Байкал Сервис Иркутск» более чем в два раза расширил складской терминал — до 1800 кв. м. «Объемы перевозок с каждым годом растут, и мы стали «задыхаться» на прежних площадях, — поясняет генеральный директор подразделения Игорь Меньшиков. — Сейчас созданы все условия для того, чтобы наш филиал стал полноценным транзитным пунктом, связывающим Дальний Восток с остальной частью России. Кроме того, увеличение складской площади открыло новые возможности по предоставлению услуги ответственного хранения грузов как юридическим, так и физическим лицам».
Как отмечает Меньшиков, сегодня грузоотправители все чаще отдают предпочтение автомобильным перевозкам. Причина кроется в скорости и отношении к клиенту. «Наши машины ходят по четкому расписанию, что, с учетом разветвленной филиальной сети, гарантирует лучшие сроки доставки, чем на железной дороге. Быстрее только самолетом, — добавил он. — Зачастую клиенту просто удобнее с нами работать, потому что, предоставляя комплексную услугу «от двери до двери», компания обеспечивает соответствующий персональный подход».