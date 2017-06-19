«Байкал Сервис Екатеринбург» удвоил объемы грузоперевозок

1 августа 2017 г.

В первом полугодии 2017 года екатеринбургский филиал транспортной компании «Байкал Сервис» на 23 процента увеличил общий тоннаж перевезенных грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, с 2015 года этот показатель вырос почти в два раза — на 97 процентов. По словам генерального директора «Байкал Сервис Екатеринбург» Эдуарда Холимоненко, такому результату способствовала совокупность нескольких факторов: оптимизация процесса продаж, повышение качества предоставляемых услуг, обновление персонала, улучшение складской инфраструктуры. Немаловажную роль сыграла и внешняя конъюнктура: увеличение внутрироссийского производства в рамках программ импортозамещения, переход с FTL (доставка отдельными еврофурами) на LTL (перевозки сборного груза). В условиях оптимизации предприятиями расходов на логистику ключевыми преимуществами становятся сроки доставки и конкурентное ценообразование.

«В начале 2015 года в нашей компании была пересмотрена тарифная политика, после чего мы стали более привлекательны для клиентов с точки зрения цены. Значительно расширилась география перевозок, улучшилось качество услуг», — отмечает Эдуард Холимоненко.

В этот период филиал значительно увеличил свои складские площади. В настоящее время в Екатеринбурге расположены четыре складских терминала «Байкал Сервиса», самый крупный из которых — «Северный» (В. Пышма, ул. Обогатителей, 16) — располагает 5700 кв. м.

Структурно состав грузоотправителей мало изменился — рост произошел во всех традиционных сегментах. В то же время, как отмечает директор филиала, в последние годы меняются направления грузопотоков: доля московского направления постепенно снижается в пользу межрегиональных перевозок.