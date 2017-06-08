«Байкал Сервис Ижевск» подводит итоги первого полугодия 2017 года

27 июля 2017 г.

Ижевский филиал транспортной компании «Байкал Сервис» поделился с клиентами наиболее значимыми событиями за первое полугодие 2017 г.

Подразделение более чем в три раза увеличило складскую площадь, переехав в новый производственный комплекс класса А. Клиентам предприятия не пришлось менять удобный и привычный маршрут рядом с выездом на Сарапульский тракт и автодорогу М7 «Волга»: новое помещение располагается на ул. Пойма, 22 С, в 5 минутах езды от старого склада.

Площадь терминала 1300 кв. м. Этого размера достаточно не только для операционной деятельности (приемка, выдача и обработка грузов), но и хранения большего количества грузов. А благодаря 8-метровой высоте потолков у филиала появилась возможность организовать стеллажное хранение.

По словам директора филиала Марины Ратановой, «расширение склада в Ижевске и переезд в комплекс премиального уровня продиктованы как развитием филиала в регионе, так и компании в целом. Уже давно назрела необходимость создания сильного логистического центра в Удмуртской Республике, который мог бы стать эффективным межтерминальным звеном в логистической цепочке «Байкала Сервиса» Урал – Поволжье».

Марина Владимировна также отметила 35-процентный рост тоннажа по отношению к первому полугодию 2016 г. и увеличение на треть клиентской базы. Такие темпы развития потребовали внесения изменения и в режим работы филиала: теперь клиентов принимают до 20 часов.

Филиалу ТК «Байкал Сервис» в Ижевске в ноябре этого года исполняется 13 лет. Последние два года им руководит Марина Ратанова. Основными грузоотправителями являются производители нефтяного оборудования, инструментов и автозапчастей — 38%, а также мебели и строительных материалов — 40%. В структуре отгруженных товаров основное место занимают бытовая техника, ТНП, пищевые продукты, торговое оборудование.