Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Ижевский филиал транспортной компании «Байкал Сервис» поделился с клиентами наиболее значимыми событиями за первое полугодие 2017 г.
Подразделение более чем в три раза увеличило складскую площадь, переехав в новый производственный комплекс класса А. Клиентам предприятия не пришлось менять удобный и привычный маршрут рядом с выездом на Сарапульский тракт и автодорогу М7 «Волга»: новое помещение располагается на ул. Пойма, 22 С, в 5 минутах езды от старого склада.
Площадь терминала 1300 кв. м. Этого размера достаточно не только для операционной деятельности (приемка, выдача и обработка грузов), но и хранения большего количества грузов. А благодаря 8-метровой высоте потолков у филиала появилась возможность организовать стеллажное хранение.
По словам директора филиала Марины Ратановой, «расширение склада в Ижевске и переезд в комплекс премиального уровня продиктованы как развитием филиала в регионе, так и компании в целом. Уже давно назрела необходимость создания сильного логистического центра в Удмуртской Республике, который мог бы стать эффективным межтерминальным звеном в логистической цепочке «Байкала Сервиса» Урал – Поволжье».
Марина Владимировна также отметила 35-процентный рост тоннажа по отношению к первому полугодию 2016 г. и увеличение на треть клиентской базы. Такие темпы развития потребовали внесения изменения и в режим работы филиала: теперь клиентов принимают до 20 часов.
Филиалу ТК «Байкал Сервис» в Ижевске в ноябре этого года исполняется 13 лет. Последние два года им руководит Марина Ратанова. Основными грузоотправителями являются производители нефтяного оборудования, инструментов и автозапчастей — 38%, а также мебели и строительных материалов — 40%. В структуре отгруженных товаров основное место занимают бытовая техника, ТНП, пищевые продукты, торговое оборудование.