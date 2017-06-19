Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
С 31 июля курганский филиал транспортной компании «Байкал Сервис» ждет своих клиентов по новому адресу.
Для курганского подразделения компании «Байкал Сервис», работающего в Зауралье с 2011 года, это знаковое событие. Филиал не только улучшил свою географическую доступность для клиентов, но и значительно, почти в три раза, увеличил складские площади. Теперь общая площадь терминала составляет 619 кв.м.
Состоявшийся переезд расширяет возможности подразделения и повышает качество обслуживания клиентов. «Новый терминал располагает большой и удобной парковкой, а четверо ворот на прием и выдачу груза позволяют обслуживать одновременно несколько машин», — уточняет управляющий «Байкал Сервис Курган» Александр Атаманюк.
С перечнем услуг филиала можно ознакомиться на сайте Компании.