Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
1 ноября транспортная компания начнет работать на терминале класса А в подмосковном Домодедово.
Аренда 10 тыс. кв. м в СК «Северное Домодедово» открывает множество преимуществ. Прежде всего, это удачное расположение в 11 км от МКАД на федеральной дороге М-4 и удобная развязка вблизи от трасс М-2 (Симферопольское шоссе) и А-107 («бетонка»). Такая выгодная локация, а также хорошие подъездные пути делают объект привлекательным для перевозчиков и клиентов.
Еще один плюс: здесь открываются большие возможности для развития услуги ответственного хранения.
«Выбрав “Северное Домодедово” в качестве главного распределительного центра, мы значительно улучшаем свою логистику, — отмечает директор департамента аналитики и планирования производственно-логистических процессов ТК «Байкал Сервис» Михаил Смирнов. — Кроме того, масштабы нового терминала рассчитаны на долгосрочную перспективу развития бизнеса».
Получить груз на новом терминале можно будет в день его прибытия. Логистическая инфраструктура склада позволяет одновременно обслуживать до 60 машин. Планируется, что в ближайшее время новый московский склад транспортной компании перейдет на круглосуточный режим работы для клиентов.