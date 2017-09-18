«Байкал Сервис» переходит на крупнейший складской комплекс России

31 октября 2017 г.

1 ноября транспортная компания начнет работать на терминале класса А в подмосковном Домодедово.

Аренда 10 тыс. кв. м в СК «Северное Домодедово» открывает множество преимуществ. Прежде всего, это удачное расположение в 11 км от МКАД на федеральной дороге М-4 и удобная развязка вблизи от трасс М-2 (Симферопольское шоссе) и А-107 («бетонка»). Такая выгодная локация, а также хорошие подъездные пути делают объект привлекательным для перевозчиков и клиентов.

Еще один плюс: здесь открываются большие возможности для развития услуги ответственного хранения.

«Выбрав “Северное Домодедово” в качестве главного распределительного центра, мы значительно улучшаем свою логистику, — отмечает директор департамента аналитики и планирования производственно-логистических процессов ТК «Байкал Сервис» Михаил Смирнов. — Кроме того, масштабы нового терминала рассчитаны на долгосрочную перспективу развития бизнеса».

Получить груз на новом терминале можно будет в день его прибытия. Логистическая инфраструктура склада позволяет одновременно обслуживать до 60 машин. Планируется, что в ближайшее время новый московский склад транспортной компании перейдет на круглосуточный режим работы для клиентов.