В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
В результате анализа специалистами АМПУ особенностей и перспектив загрузки Белгород-Днестровского морского порта, была сформирована концепция создания на базе порта хаба для рейдовой перевалки грузов.
Для этого проведены переговоры с крупной компанией – производителем и экспортёром сельскохозяйственных культур касательно перевалки дополнительных грузопотоков через Белгород-Днестровский порт. Проект также предусматривает привлечение акваторий Ильичевского и Одесского портов.
АМПУ выступает координатором данного проекта, в котором участвуют все заинтересованные стороны. В ходе реализации проекта в порту будет создана дополнительная рейдовая якорная стоянка, а объём перевалки грузов может превысить 1 млн тонн в год.
Благодаря проекту, при небольших фактических глубинах Белгород-Днестровский порт сможет максимально использовать свои конкурентные тарифные преимущества и максимально задействовать причальный фронт. Будут сохранены рабочие места и социальные гарантии портовиков, а также увеличены поступления от портовых сборов.
Компания, заинтересованная в развитии порта, располагает своими специализированными баржами, адаптированными для географических особенностей Белгород-Днестровского порта, и в данный момент, ведёт активные переговоры в части организации логистической цепи. В частности, на первом этапе реализации проекта грузы компании будут доставляться в Белгород-Днестровский порт по железной дороге, переваливаться мощностями одного из портовых операторов, а далее баржами доставляться на рейдовые стоянки Одесского и Ильичевского морских портов. На втором этапе в цепочку будет включена рейдовая якорная стоянка Белгород-Днестровского порта.
Особенностями Белгород-Днестровского морского порта всегда были незначительные естественные глубины (2,5 метров) и малые глубины на подводных отвалах, расположенных в Днестровском лимане вдоль бровок подходного канала. Также расположение канала среди мелководного лимана приводит к его интенсивной заносимости как естественным стоком р. Днестр, так и перемещением грунтовых масс донных отложений вследствие штормовых явлений.
Поэтому перед специалистами АМПУ стояла задача обеспечить стабильную работу и развитие порта с учётом этих естественных особенностей. Создание на базе порта рейдового хаба позволит использовать якорную стоянку не только для грузов, обрабатываемых в Белгород-Днестровском порту, но и для грузопотоков из других портов Одесского и Николаевского региона.