Белгород-Днестровский порт станет рейдовым хабом c годовым объёмом перевалки более 1 млн тонн

27 декабря 2016 г.

В результате анализа специалистами АМПУ особенностей и перспектив загрузки Белгород-Днестровского морского порта, была сформирована концепция создания на базе порта хаба для рейдовой перевалки грузов.

Для этого проведены переговоры с крупной компанией – производителем и экспортёром сельскохозяйственных культур касательно перевалки дополнительных грузопотоков через Белгород-Днестровский порт. Проект также предусматривает привлечение акваторий Ильичевского и Одесского портов.

АМПУ выступает координатором данного проекта, в котором участвуют все заинтересованные стороны. В ходе реализации проекта в порту будет создана дополнительная рейдовая якорная стоянка, а объём перевалки грузов может превысить 1 млн тонн в год.

Благодаря проекту, при небольших фактических глубинах Белгород-Днестровский порт сможет максимально использовать свои конкурентные тарифные преимущества и максимально задействовать причальный фронт. Будут сохранены рабочие места и социальные гарантии портовиков, а также увеличены поступления от портовых сборов.

Компания, заинтересованная в развитии порта, располагает своими специализированными баржами, адаптированными для географических особенностей Белгород-Днестровского порта, и в данный момент, ведёт активные переговоры в части организации логистической цепи. В частности, на первом этапе реализации проекта грузы компании будут доставляться в Белгород-Днестровский порт по железной дороге, переваливаться мощностями одного из портовых операторов, а далее баржами доставляться на рейдовые стоянки Одесского и Ильичевского морских портов. На втором этапе в цепочку будет включена рейдовая якорная стоянка Белгород-Днестровского порта.

Особенностями Белгород-Днестровского морского порта всегда были незначительные естественные глубины (2,5 метров) и малые глубины на подводных отвалах, расположенных в Днестровском лимане вдоль бровок подходного канала. Также расположение канала среди мелководного лимана приводит к его интенсивной заносимости как естественным стоком р. Днестр, так и перемещением грунтовых масс донных отложений вследствие штормовых явлений.

Поэтому перед специалистами АМПУ стояла задача обеспечить стабильную работу и развитие порта с учётом этих естественных особенностей. Создание на базе порта рейдового хаба позволит использовать якорную стоянку не только для грузов, обрабатываемых в Белгород-Днестровском порту, но и для грузопотоков из других портов Одесского и Николаевского региона.