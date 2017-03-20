Бетоносмесительная установка Liebherr участвует в расширении аэропорта «Домодедово»

27 марта 2017 г.

Техника Liebherr производит бетон для новых аэродромных покрытий

Масштабный проект «Аэротрополис DME» предполагает модернизацию московского аэропорта, реконструкцию прилегающей территории и строительство инфраструктурных объектов. В рамках данного расширения до 2020 года будет возведена новая взлётно-посадочная полоса. Для ее строительства подрядчиком приобретена бетоносмесительная установка Liebherr Betomix 4.5 DW. Ее производительность может достигать 210 м³/ч. Изготовление, поставка, сборка и наладка оборудования были осуществлены в рекордно короткие сроки – 8 недель.

Важным преимуществом бетоносмесительных установок серии Betomix является их модульная конструкция, позволяющая полностью адаптировать их к различным требованиям. Заказчик может самостоятельно выбрать необходимую конфигурацию установки, а также использовать смесители различных типов. Расположить данную модульную конструкцию возможно таким образом, чтобы обеспечить наиболее эффективную логистику на площадке и удобное соединение с производственными цехами. Все это создает условия для непрерывного выпуска продукции и повышает эффективность работы в целом.

Установка Betomix 4.5 DW, работающая в Домодедово, оснащена двухвальным смесителем нового поколения, все ключевые компоненты которого расположены на стороне привода и легко доступны для проведения различных сервисных работ. Это позволяет оперативно решать задачи по техническому сопровождению проекта, обеспечивая непрерывную поставку бетона на стройплощадку.

«Высокая производительность бетонного завода Liebherr позволяет вовремя обеспечить необходимым количеством бетона крупнейший проект в истории Домодедово», – отмечает представитель организации, эксплуатирующей Betomix 4.5 DW.