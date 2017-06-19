Бизнес-Конференция «Проблемы и перспективы безопасности грузоперевозок»

1 сентября 2017 г.

19 октября 2017 года в отеле Метрополь, расположенном по адресу: г. Москва, Театральный проезд д. 2 состоится IV Международная Бизнес-Конференция «Проблемы и перспективы безопасности грузоперевозок».

Цель Конференции:

Создание уникальной информационной площадки для постоянного взаимодействия представителей бизнеса, государственных структур и общественных организаций в целях обеспечения комплексной безопасности при перевозке грузов.

Обеспечение безопасности при перевозке грузов является одной из ключевых задач, требующих повышенного внимания и постоянного контроля. В России к факторам, увеличивающим риск хищения грузов, относятся в первую очередь: возможность открытого доступа к информации о движении грузов через Интернет, отсутствие единой системы информирования об инцидентах с грузами, получение конфиденциальных сведений об организациях и другие мошеннические действия, а так же слабый уровень правового регулирования противоправных действий при перевозке коммерческих грузов автомобильный транспортом. Большой проблемой для предотвращения хищений является отсутствие единой системы стандартов безопасности перевозок.

Проблемы комплексной безопасности не могут быть решены силами одной компании. Обеспечение безопасности предполагает объединение ресурсов участников логистического рынка, постоянный обмен опытом и оперативной информацией.

Задачи Конференции:

Анализ острых и актуальных вопросов, стоящих перед представителями логистической отрасли;

Предложение и обсуждение эффективных решений для защиты бизнеса;

Изучение международных практик создания мер по предупреждению хищений грузов;

Обмен мнениями и опытом в рамках Круглого стола

Конференция «Проблемы и перспективы безопасности грузоперевозок» является одним из наиболее значимых событий для логистического рынка. В ходе работы международных конференций были приняты ключевые решения о создании Ассоциации по обеспечению безопасности грузоперевозок и формировании единой системы стандартов.

В рамках Бизнес-конференции предусмотрена деловая и выставочная программа. Участие в выставке позволяет единовременно решать множество задач, направленных на развитие бизнеса, а также это один из наиболее эффективных способов привлечения клиентов.

Конференция ежегодно собирает профессионалов отрасли на единой площадке и будет полезна сотрудникам компаний, деятельность которых связана с грузоперевозками и логистикой, сотрудникам служб безопасности, представителям страховых компаний, сотрудникам охранных предприятий, а также представителям СМИ, освещающим функционирование современного рынка транспортировки грузов.

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