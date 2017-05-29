Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Новое подразделение ГК «Деловые Линии» открылось в Невском районе Санкт-Петербурга на улице Крупской, 29, недалеко от станции метро «Елизаровская». Это уже четвертый малоформатный офис в Северной столице, еще три аналогичных склада начали свою работу этим летом в Москве.
В подразделении осуществляется отправление и выдача грузов весом до 50 кг и максимальными габаритами до 1,5*0,7*0,7 м (длина*ширина*высота). Также для удобства клиентов здесь можно оформить экспресс-перевозку и доставку авиатранспортом.
По данным пресс-службы «Деловых Линий», офисы нового формата пользуются большой популярностью как среди частных лиц, так и у компаний. Такая востребованность обусловлена возросшим спросом на доставку небольших грузов и удобным расположением малоформатных офисов в зонах массовой застройки или у станций метро.