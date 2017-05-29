Ближе к дому: «Деловые Линии» открыли 11 подразделение в Санкт-Петербурге

17 июля 2017 г.

Новое подразделение ГК «Деловые Линии» открылось в Невском районе Санкт-Петербурга на улице Крупской, 29, недалеко от станции метро «Елизаровская». Это уже четвертый малоформатный офис в Северной столице, еще три аналогичных склада начали свою работу этим летом в Москве.

В подразделении осуществляется отправление и выдача грузов весом до 50 кг и максимальными габаритами до 1,5*0,7*0,7 м (длина*ширина*высота). Также для удобства клиентов здесь можно оформить экспресс-перевозку и доставку авиатранспортом.

По данным пресс-службы «Деловых Линий», офисы нового формата пользуются большой популярностью как среди частных лиц, так и у компаний. Такая востребованность обусловлена возросшим спросом на доставку небольших грузов и удобным расположением малоформатных офисов в зонах массовой застройки или у станций метро.