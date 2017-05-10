Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
В начале июня в столице откроются сразу три подразделения «Деловых Линий» нового формата – малого. С 1 июня представительства «у дома» станут доступны на улице Вавилова и Бережковской набережной, а еще через несколько дней – на Сигнальном проезде.
Офисы нового типа будут принимать к отправке грузы весом до 50 кг и объемом до 0,3 м3. Для «Деловых Линий» малоформатные отделения — это возможность быть ближе к потребителям, а для самих клиентов — удобство. В перспективе подразделения «у дома» появятся рядом со всеми крупными транспортными узлами и массовой жилой застройкой.
«Малоформатные подразделения весьма востребованы на логистическом рынке. Клиенту при отправке небольшого груза важна легкая доступность терминала. В ближайшие 3 года мы планируем открыть до 100 подразделений такого формата, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах, особенно там, где открытие полноформатного терминала на данный момент нерентабельно», — рассказал директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.
Напомним, что в Москве сейчас уже работают два малоформатных подразделения транспортно-логистического оператора — Красносельское и Марьино.