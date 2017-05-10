Ближе некуда: «Деловые Линии» открывают в Москве подразделения нового формата

1 июня 2017 г.

В начале июня в столице откроются сразу три подразделения «Деловых Линий» нового формата – малого. С 1 июня представительства «у дома» станут доступны на улице Вавилова и Бережковской набережной, а еще через несколько дней – на Сигнальном проезде.

Офисы нового типа будут принимать к отправке грузы весом до 50 кг и объемом до 0,3 м3. Для «Деловых Линий» малоформатные отделения — это возможность быть ближе к потребителям, а для самих клиентов — удобство. В перспективе подразделения «у дома» появятся рядом со всеми крупными транспортными узлами и массовой жилой застройкой.

«Малоформатные подразделения весьма востребованы на логистическом рынке. Клиенту при отправке небольшого груза важна легкая доступность терминала. В ближайшие 3 года мы планируем открыть до 100 подразделений такого формата, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах, особенно там, где открытие полноформатного терминала на данный момент нерентабельно», — рассказал директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.

Напомним, что в Москве сейчас уже работают два малоформатных подразделения транспортно-логистического оператора — Красносельское и Марьино.