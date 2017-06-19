Bloodhound и Oracle планируют разогнать сверхзвуковой автомобиль до 1000 миль в рамках нового облачного сотрудничества

8 августа 2017 г.

Лондон, Москва

Данные, транслируемые в учебные аудитории всего мира, помогут преподавателям возродить интерес к точным наукам

Проект Bloodhound объединил усилия с Oracle с целью побить рекорд скорости на суше и вдохновить будущих ученых и инженеров на новые достижения.

Oracle, как новый облачный партнер Bloodhound, предоставит технологии, которые позволят Bloodhound собирать, анализировать и транслировать данные с более чем 500 датчиков, установленных на сверхзвуковом автомобиле Bloodhound SSC (Super Sonic Car), в учебные аудитории по всему миру. Эта информация даст учащимся наглядное представление о том, как технологии помогут разогнать до 1000 миль в час самый быстрый автомобиль в мире.

Этот знаковый технологический проект поможет преподавателям заинтересовать учащихся точными науками. Он уже стал ведущим ресурсом в сфере точных наук – более ста тысяч учащихся британских школ ежегодно принимают участие в проекте Bloodhound наряду с миллионами других людей в мире, а благодаря тому, что в этом году начинаются аэродинамические испытания автомобиля, ожидается резкий рост их числа.

«Бурное развитие авиационной и космической отрасли в шестидесятые годы прошлого века вдохновило целое поколение молодых людей на карьеру в сфере науки и техники, – отмечает руководитель проекта Bloodhound Ричард Нобл (Richard Noble). – Мы надеемся, что Bloodhound позволит сделать то же самое сейчас, когда технических специалистов так крайне мало. Мы хотим, чтобы, студенты оказались частью испытаний, особенно в тот момент, когда автомобилю удается развить скорость в 1000 миль в час. Работая вместе с Oracle, мы сможем реализовать эту концепцию».

Технологии Oracle не просто помогут Bloodhound в развитии образовательной программы. Инженеры команды проекта смогут оптимизировать Bloodhound SSC для осуществления решающей попытки побить мировой рекорд скорости. Имея возможность наблюдать в режиме реального времени за работой различных компонентов и технологий в автомобиле, команда Bloodhound сможет быстро выявлять и решать любые технические проблемы на пути к цели в 1000 миль в час.

Первый важный раунд тестирования этой технологии состоится в Ньюки (Корнуолл) в октябре, когда Bloodhound должен будет пройти первую проверку, развив скорость 200 миль в час.

Джон Абель (John Abel), возглавляющий работу по проекту Bloodhound в Oracle, отметил: «Суть проекта Bloodhound – быстрое движение в разных направлениях. Инженерам команды понадобятся оперативные данные и еще более оперативное понимание для тонкой настройки уникального образца транспортного средства, которое выходит за рамки традиционного компьютерного дизайна и технологии материалов. Наши решения обеспечат основу для развития этих идей на протяжении последующих двух лет. Мы рассчитываем, что Bloodhound станет новым эталоном стремлений человека к изобрениям, открытиям и скорости, поскольку именно они дают стимул к изучению точных наук по всему миру».

Наряду с Oracle в команду Партнеров входят Castrol, Zhejiang Geely Holding Group, Nammo, MTN, Rolex, Rolls Royce, а также другие Технических партнеров и Поставщиков.